¡Ú£×£Â£Ã¡Û¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤¬µÜºê¹ç½É¥Õ¥ëÂÓÆ±¤Ø¡Ö·Ð¸³¤òÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¡×¡¡¾¾°æ½¨´î»á¤â£²Æü´Ö»²²Ã
¡¡Âè£¶²ó£×£Â£Ã¤ÇÂç²ñÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦ÆüËÜÂåÉ½¤Ëà¶¯ÎÏ½õ¤Ã¿Íá¤¬²Ã¤ï¤ë¡££Î£Ð£Â¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¤Ï£±£²Æü¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¡Ê£³£¹¡Ë¤¬¡Ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡×¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤òÀµ¼°È¯É½¤·¤¿¡£´ü´Ö¤Ï£±£´Æü¤«¤é£²£´Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëµÜºê¹ç½É¤ÎÁ´ÆüÄø¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°²ó¤Î£²£°£²£³Ç¯Âç²ñ¤Ç¤ÏÆÃ¤ËÅê¼ê¿Ø¤Î»ÙÃì¤È¤·¤ÆÁá¡¹¤ÈÍèÆü¡£µÜºê¹ç½É¤ÇÅêµåµ»½Ñ¤ò¸åÇÚ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÅÁ¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É³°¤Ç¤Ï¿©»ö²ñ¤ò³«¤¯¤Ê¤É¡¢ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î·ëÂ«¤òÁá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é¸Ç¤á¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ï±¦¥Ò¥¸¤ò¼ê½Ñ¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê£µ£°¡Ë¤«¤é¤ÎÍ×ÀÁ¤â¤¢¤Ã¤ÆÄ¾ÀÜ¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¡ÖÁª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÂç²ñ¤ËÎ×¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²áµî¤ÎÂç²ñ¤«¤éÆÀ¤¿·Ð¸³¤òÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°æÃ¼´ÆÆÄ¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£°ìÊý¤Î°æÃ¼´ÆÆÄ¤â´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÈà¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢³Æ¹ñ¤ÎÌ¾¤À¤¿¤ëÅê¼ê¤äÂÇ¼Ô¤ÎÆÃÄ§¤òÃÎ¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÊÑÍ°ÕµÁ¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢²¿¤è¤êÂåÉ½¤ÎÅê¼ê¿Ø¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïµ»½ÑÌÌ¡¢Àº¿ÀÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤âÈà¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¸Â¤é¤ì¤¿´ü´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¶¦¤ËÀ¤³¦°ì¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂç¤¤Ê¿®Íê¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡µÜºê¹ç½É¤Î£±£´¡¢£±£µÆü¤Ë¤Ï¾¾°æ½¨´î»á¡Ê£µ£±¡á¥ä¥ó¥¡¼¥¹£Ç£ÍÆÃÊÌ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ë¤â·ãÎå¤ËË¬¤ì¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤È¾¾°æ»á¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤â½¸·ë¤¹¤ëµÜºê¤ÏÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤½¤¦¤À¡£