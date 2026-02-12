【カイロソフト：「ゲーム発展国++」無料配信】 2月11日～ 実施中

カイロソフトは、Android/iOS用シミュレーション「ゲーム発展国++」の無料配信を2月11日より行なっている。

カイロソフトが2026年で創業30周年を迎えることを記念して「ゲーム発展国++」の無料配信が2月11日より実施中。当初は“24時間くらい”としていたが、24時間が過ぎてもまだ無料配信が行なわれており、同社公式Xでは「コロッケの油で指がすべって終了ボタンが押せない」という理由で延長していることが明かされた。

2月11日18時30分時点でもApp Storeで無料配信されていることを確認。なお、同社は創業30周年にあたり「優秀なスタッフゥを募集すべく、まずはゲーム会社を体験してもらうため無料になってます」と投稿しており、求人ページも公開されている。

□Apple Arcade「ゲーム発展国+++」のページ

Copyright 1996-2026 Kairosoft

