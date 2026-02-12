魔裟斗＆矢沢心「今日で結婚19年」夫婦ショット・長男顔出し親子ショット公開「幸せが伝わってくる」「息子くんイケメン」の声
【モデルプレス＝2026/02/12】元格闘家の魔裟斗が2月11日、自身のInstagramを更新。家族との記念ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】46歳元格闘家「お父さんそっくり」44歳タレント妻＆7歳長男の密着ショット
魔裟斗は「今日で結婚19年！仕事で疲れたので今日は家でのんびりと食事をしていたら子供達からのサプライズプレゼント！」とつづり、自宅でのプライベートショットを2枚公開。花束を手にした妻でタレントの矢沢心が魔裟斗の肩に手を回す夫婦ショットや矢沢が長男を優しい眼差しで見つめる母と息子の2ショットを公開し「幸せとはこう言う事ですね」としみじみ続けている。
この投稿には「結婚記念日おめでとうございます」「素敵な家族」「理想の夫婦」「幸せが伝わってくる」「お子さん大きくなりましたね」「息子くんイケメン」「お父さんそっくり」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
魔裟斗と矢沢は2007年に結婚。2012年6月に第1子長女、2014年9月に第2子次女が生まれ、2019年1月に第3子長男が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
