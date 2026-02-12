¤¿¤é¤³¥¹¥Ñ¡¢¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¡¢¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤¬550±ß¡¡ÏÂÉ÷¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¤Î¿Íµ¤Å¹¤¬´¶¼Õº×³«ºÅ ¡ÚÊÉ¤Î·ê¡Û
¢¡ ¿É»ÒÌÀÂÀ»Ò¤È¹âºÚ¤Î¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£
¿É»ÒÌÀÂÀ»Ò¤È¹âºÚ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¥Ô¥ê¥Ã¤È¿´ÃÏÎÉ¤¤¿É¤ß¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤¦Ì£¤ï¤¤¡£
¢¡ÊÉ¤Î·êÉ÷¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó
¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£ÀìÌçÅ¹¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÊÉ¤Î·êÉ÷¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¡£ÁÇºà¤ÎÌ£¤òÀ¸¤«¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê¡£
¢¡¡ÈÅÁÀâ¡É¤Î¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹
ÌîºÚ¤Î»Ý¤ß¤ÈÆù¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¡¢ÁÇºà¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡ÛÊÉ¤Î·êÉ÷¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¡¢¡ÈÅÁÀâ¡É¤Î¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ò2·î17Æü(²Ð)Âç´¶¼Õº× ¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡Ó
Ž¥½ÂÃ«Æ»¸¼ºä¾®Ï©ËÜÅ¹ ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä2-25-17¥«¥¹¥ß¥Ó¥ë 1F
Ž¥¥è¥É¥Ð¥·ÃÓÂÞÅ¹ ÅìµþÅÔËÅç¶èÆîÃÓÂÞ1-28-1¥è¥É¥Ð¥·ÃÓÂÞ¥Ó¥ë8F
Ž¥¼«Í³¤¬µÖÅ¹ ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¼«Í³¥öµÖ1-8-21¥á¥ë¥µ¥Ñ¡¼¥Èµ3F
Ž¥¶ÌÀî¹âÅç²°Å¹ ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¶ÌÀî3-17-1¶ÌÀî¹âÅç²°SŽ¥CÆî´Û9³¬
Ž¥ÀéÍÕ¤½¤´¤¦Å¹ ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶è¿·Ä®1000ÈÖÃÏ¤½¤´¤¦ÀéÍÕÅ¹ 10F
Ž¥¤½¤´¤¦²£ÉÍÅ¹ ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¹âÅç2-18-1¤½¤´¤¦²£ÉÍÅ¹10F
Ž¥¤½¤´¤¦ÂçµÜÅ¹ ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÂçµÜ¶èºùÌÚÄ®1-6-2¤½¤´¤¦ÂçµÜÅ¹ 9³¬
Ž¥ÇßÅÄHEP¥Ê¥Ó¥ªÅ¹ ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶è³ÑÅÄÄ®7-10HEP¥Ê¥Ó¥ª 7F¡Ò¡ÖÊÉ¤Î·ê¡×¤È¤Ï¡Ó
1953Ç¯ ¡ÖHole in the wall¡×¤ÎÅ¹Ì¾¤ÇÅìµþÅÔÃæ±û¶èÅÄÂ¼Ä®(¸½À¾¿·¶¶)¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£Å¹¡£ÁÏ¶È¼Ô¤Ï¡ÖÏÂÉ÷¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¤Î¸µÁÄ¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÀ®¾¾¹§°Â¡£Åö»þ¤Ï¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¤Î¤ß¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¿¤é¤³¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¡¢Ç¼Æ¦¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¡¢¤·¤á¤¸¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¡¢ÄÇÂû¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¡¢¤¦¤Ë¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¤Ê¤É¤ÎÏÂÉ÷¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¤ò¸¦µæŽ¥¹Í°Æ¤·¤¿¡£
¡ÖÊÉ¤Î·ê¡×