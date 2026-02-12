【VSMS 1/100 ゲートシオンマーク3 リッタージェット・破烈の人形（ホークヘッド）】 2月14日 発売予定 価格：11,550円 【VSMS 1/100 GTMホルダ17 “ディー・カイゼリン”2次生産】 予約期間：2月6日12時～3月15日 ※ オンラインストアと実店舗で販売期間等が異なります。 3月28日 発売予定 価格：10,450円

ボークスは、1/100プラスチックモデルシリーズ「VSMS 1/100 ゲートシオンマーク3 リッタージェット・破烈の人形（ホークヘッド）」を2月14日に全国のボークス店舗およびホビー天国オンラインストアにて店頭販売を開始する。また、「VSMS 1/100 GTMホルダ17 “ディー・カイゼリン”」2次生産分を3月28日より店頭販売を予定している。

「VSMS（ボークススーパーモデリングシリーズ）」はツインスイング機構を、直線的な前後スライドにとどまらず、この機構特有の「ねじれ」まで再現した1/100プラスチックモデルシリーズ。組み立てと可動を通じて、既存ロボットデザインとは一線を画すGTMの本質を自らの手で体験できるキットとなっている。

VSMS 1/100 ゲートシオンマーク3 リッタージェット・破烈の人形（ホークヘッド）

「ゲートシオンマーク3 リッタージェット・破烈の人形（ホークヘッド）」（通称：ダルマス）は、「クバルカン法国の旗騎GTM」として登場した騎体。可変ツインスイング・フレームを持ち、通常より一回り大きい「変形型GTM」となっている。

「本編版」は、星団暦3036年にボォスで黒騎士「ダッカス」と対峙した際の頭部デザインとなっており、側頭部外装の後端が短く、上部に向け鋭利な形状にまとまっている。一方「設定画版」は、側頭部が途中で二股に分かれ後方に長く伸びるデザインとなっている。

キットではこの両型を外装パーツ選択式で再現可能。さらに、フェイスパーツの極小アイホール奥の鋭いまなざしを表現する瞳パーツ、本編劇中でほんの一瞬だけ描かれたイヤリング、後部背面の形状差異も再現されている。極小の破烈の人形マークや胸部上面の稲妻模様は付属デカールで表現できる。

VSMS 1/100 GTMホルダ17 “ディー・カイゼリン”

「GTMホルダ17 "ディー・カイゼリン"」（通称：カイゼリン）は、映画「花の詩女 ゴティックメード」に主人公騎として登場する騎体。「氷の女皇帝」の異名をとるドナウ帝国皇帝騎・ホルダ17型GTMで、兵器でありながら美しさを備えた設計が特徴となっている。

キットでは、その異名にふさわしい表情を持つ「フェイス」パーツをアイラインや唇の繊細な造形表現まで忠実に再現されている。パーツ構成はVSMS第1弾・第2弾から積み上げられた経験を活かし、デザイン性のみならず可動時の強度確保と組み立てやすさを更に向上。GTM特有の透明装甲をクリア成型で表現するとともに、内部構造と黒い外装部分を別パーツ化することで、組み立てるだけで見栄えのある仕上がりを実現している。

