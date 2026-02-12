自由民主党が歴史的勝利を収めた衆議院選挙を経て、マーケットには凄まじい"高市旋風"が吹き荒れている──。日経平均株価は投票日前の5万4000円台から一気に一時5万8000円台まで上昇。投資家の視線が熱を帯びる中、市場の関心は本格化する決算発表へと向かっている。

【写真】RIZAPが展開する初心者向けコンビニジム「chocoZAP」

今週は注目企業の発表が目白押しだ。2月12日（木）には400社超、翌13日（金）には900社超が決算を発表予定。直近のマーケットについて、ビジネス誌記者が解説する。

「『国策に売りなし』という相場格言の通り、"高市銘柄"とされる関連企業が軒並み堅調です。特に電線御三家の一角である古河電気工業が連日のストップ高を演じるなど、AIや半導体セクターへの買い意欲が際立っています。

その一方で、赤字・無配転落の見通しとなった東洋エンジニアリングがストップ安をつけるなど、決算内容によって明暗がくっきりと分かれるシビアな展開となっています」

そんな中、『chocoZAP（チョコザップ）』事業などを手掛けるRIZAPグループが発表した第3四半期決算が、市場関係者で話題を呼んでいる。

同社が発表した第3四半期（4-12月期）までの累計実績を見ると、最終損益は17億円の赤字となっている。一見、苦戦しているように映る数字だが、「悲観する必要は全くなく、むしろ好材料が多い決算なのでは」と語るのは、キー局経済部記者だ。

「RIZAPといえば、過去には赤字企業などを買収する急激な拡大路線を突き進んだ結果、業績が悪化し、株価が下落した経緯があります。最近でもchocoZAPも急激な拡大を心配する声がありましたが、財務諸表を詳細に読み解くと、RIZAP関連事業などの"本業で稼いだ利益"を表す営業利益は約77億円。これは昨年の同時期と比較しても約15倍という驚異的な成長率です。

ではなぜ最終利益が赤字になったのかと言えば、これはグループの子会社であるRIZAP株式会社の債権放棄を第１四半期に行ったことによる、内部取引の会計処理に伴うものです。あくまで帳簿上の処理であり、グループ外部へのキャッシュアウトはありません。実態としての収益力は極めて高い水準にあります」

コンビニジムのポテンシャル

好調な業績を牽引しているのが、いまや街のあちこちで見かけるようになったコンビニジムchocoZAP事業を擁するRIZAP株式会社だ。

「今回の営業利益は76.88億円。前年同期比で約72億円の増益要因のうち、実に約60%の44.85億円がRIZAP株式会社の増益による寄与です。サービス開始当初の先行投資フェーズを終え、本格的な回収・収益化フェーズに入ったことが数字にはっきりと表れています」（前出・経済部記者）

現在、chocoZAPは全国に1800店舗以上を展開し、会員数は110万人。国内最大規模のフィットネスチェーンとしての地位を確立している。「着替え不要で気軽に通える」というコンセプトが、これまでジムに通わなかった層を取り込むことに成功した形だ。

RIZAPグループはこれまで、機器のメンテナンス力の強化や収益力を高めるため、2024年度後半から2025年度にかけては新規出店を一時的にコントロールし、既存店の磨き上げに注力してきた。しかし、今回の決算資料からは、次なるフェーズへの戦略が見て取れるという。

「今後は再び出店攻勢をかけ、会員数の大幅増を狙う計画です。決算資料によれば、これまでの1800店舗の直営店運営で蓄積したノウハウをもとに、フランチャイズ（FC）展開を本格化させていくようです。資本効率を最適化しながら、出店スピードを再加速させ、将来的には国内8000店舗体制を目指すとぶち上げています。これは国内のマクドナルドの約3000店舗の2倍以上の規模です。

圧倒的なブランド認知率に加え、無人運用が可能なパッケージシステムにより、低コスト・省スペースでの出店が可能になりました。これにより、人口密度の低い地方エリアでも十分に収益化できるモデルが完成しつつあります。FCと、人口密度が高くない地域で持続的に成功できるかが8000店舗実現のカギとなるでしょう」（同前）

高市旋風に沸く株式市場で、さらなる"筋力アップ"を見せつけられるか──。