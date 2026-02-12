ゆりやんレトリィバァ、初監督作品撮影前に毎日朝礼「コール＆レスポンスを」 南沙良「いい取り組み」
お笑い芸人・ゆりやんレトリィバァと俳優・南沙良が12日、都内で行われた映画『禍禍女（まがまがおんな）』追加舞台あいさつに登壇。ゆりやん監督が、撮影前の取り組みを明かした。
【写真】かわいい！真っ赤なワンピースで登場した南沙良
監督としてのゆりやんについて問われた南は「熱量高くもって臨んでくださるので、作品を面白くしたい気持ちが強まったというのはあります」と感謝。「朝、撮影に入る前、朝礼が行われていました。スタッフさん、キャストの皆さんとコール＆レスポンスを」と紹介した。
すると、ゆりやんは「やってみますか？」とノリノリ。「大ヒットするぞ！（するぞ！）大ヒットさせろ！（させろ！）アカデミー賞獲るぞ！（獲るぞ！）アカデミー賞獲らせろ！（獲らせろ！）興行収入（5000億！）100人乗っても（大丈夫！）」と観客と声を合わせた。
南は「気分も上がりますし、いい取り組みだと思います」と前のめりだった。
本作は、ゆりやんが2021年に「映画監督に挑戦したい」と語ったことをきっかけに始動したプロジェクト。プロデューサーが約1年にわたり、ゆりやんと頻繁に対話を重ね、恋愛観や感情の揺らぎを丁寧にすくい上げた末に完成した、恋愛史上最狂の復讐劇。
ゆりやんの監督デビュー作となる本作はこれまでに、世界各国22の国際映画祭に正式出品・ノミネートされ、世界から大きな注目を集めている。
