資さんうどん、京都初進出を発表＆決意をつづる 「ステーキガスト」→「資さんうどん 松井山手店」【大阪・兵庫など店舗一覧】
「資さんうどん」の公式Xが12日に更新され、京都への初出店が発表された。
【画像】資さんうどん、京都初進出 松井山手店のイメージ
「#すかいらーく グループ『ステーキガスト松井山手店』が#資さんうどん に生まれ変わります」と案内し、「資さんうどん 松井山手店」が4月中旬グランドオープン予定と伝えた。
「待望の京都府、初出店です」とし、「京都のみなさまに愛されるお店になれるよう、おいしいお食事、あたたかいサービスをご提供して参ります！」と呼びかけている。
■主な関西店舗
大阪
資さんうどん 今福鶴見店
資さんうどん 南津守店
資さんうどん 堺浜寺店
資さんうどん 羽曳野店
兵庫
資さんうどん 尼崎アマドゥ店
資さんうどん 尼崎浜小学校前店
資さんうどん 明石二見店
資さんうどん 東姫路店
奈良
資さんうどん 奈良柏木店
【画像】資さんうどん、京都初進出 松井山手店のイメージ
「#すかいらーく グループ『ステーキガスト松井山手店』が#資さんうどん に生まれ変わります」と案内し、「資さんうどん 松井山手店」が4月中旬グランドオープン予定と伝えた。
「待望の京都府、初出店です」とし、「京都のみなさまに愛されるお店になれるよう、おいしいお食事、あたたかいサービスをご提供して参ります！」と呼びかけている。
■主な関西店舗
大阪
資さんうどん 今福鶴見店
資さんうどん 南津守店
資さんうどん 堺浜寺店
資さんうどん 羽曳野店
兵庫
資さんうどん 尼崎アマドゥ店
資さんうどん 尼崎浜小学校前店
資さんうどん 明石二見店
資さんうどん 東姫路店
奈良
資さんうどん 奈良柏木店