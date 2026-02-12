八嶋智人の妻・宮下今日子、“透け感ランジェリー”で50歳の美ボディあらわ「薄目で見てくださーい」 夫・八嶋も反応「素敵やん」
俳優・八嶋智人（55）の妻で俳優の宮下今日子（50）が、自身のSNSを更新。ランジェリーモデルを務めたことを明かした。
【写真】かっこいい夫婦…八嶋智人＆宮下今日子夫妻が雑誌グラビアに登場
宮下はXに「まさか50歳でランジェリーのモデルさせてもらうなんて考えてもみなかったけど、大好きなランジェリークさんのありがたくやらせていただきました」と報告。「薄目で見てくださーい」とし、自身のインスタグラムのストーリーズのURLを貼り付けた。ストーリーズには、透け感のある黒やグレーのランジェリーに身を包んだカットを投稿。美ボディがあらわになっている。
この投稿に夫である八嶋も反応。引用リポストで「素敵やん（ハート）」と返信した。
【写真】かっこいい夫婦…八嶋智人＆宮下今日子夫妻が雑誌グラビアに登場
宮下はXに「まさか50歳でランジェリーのモデルさせてもらうなんて考えてもみなかったけど、大好きなランジェリークさんのありがたくやらせていただきました」と報告。「薄目で見てくださーい」とし、自身のインスタグラムのストーリーズのURLを貼り付けた。ストーリーズには、透け感のある黒やグレーのランジェリーに身を包んだカットを投稿。美ボディがあらわになっている。
この投稿に夫である八嶋も反応。引用リポストで「素敵やん（ハート）」と返信した。