¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼»²²Ã¡¡WBCÂåÉ½¹ç½É¤Î½éÆü¤«¤é
¡¡ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡ÊNPB¡Ë¤Ï12Æü¡¢ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¡Ê39¡Ë¤¬µÜºê»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡ËÆüËÜÂåÉ½¤Î¶¯²½¹ç½É¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¹ç½É½éÆü¤Î14Æü¤«¤éºÇ½ªÆü¤Î24Æü¤Þ¤Ç»²²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¡£
¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ÏNPB¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÁª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÂç²ñ¤ËÎ×¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²áµî¤ÎÂç²ñ¤«¤éÆÀ¤¿·Ð¸³¤òÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ÏºòÇ¯10·î¤Ë2ÅÙÌÜ¤Î±¦Éª¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Áª¼ê¤È¤·¤ÆÂåÉ½Æþ¤ê¤·¤¿2023Ç¯¤ÎÁ°²óÂç²ñ¤Ç¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼Àª¤Ç¤¿¤À°ì¿Í¡¢¶¯²½¹ç½É¤«¤é»²²Ã¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£