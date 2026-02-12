°¦ÃÎ¸©¡¢IRÍ¶Ã×¤Î¸¡Æ¤ºÆ³«¡¡¥³¥í¥Ê¤ÇÃæÃÇ¡¢ÃæÉô¶õ¹Á¼þÊÕ
¡¡°¦ÃÎ¸©¤ÎÂçÂ¼½¨¾ÏÃÎ»ö¤Ï12Æüµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢Æ±¸©¾ï³ê»Ô¤ÎÃæÉô¶õ¹Á¼þÊÕ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥«¥¸¥Î¤ò´Þ¤àÅý¹ç·¿¥ê¥¾¡¼¥È»ÜÀß¡ÊIR¡ËÍ¶Ã×¤Î¸¡Æ¤¤òºÆ³«¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£2010Ç¯Âå¤«¤é¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷³ÈÂç¤ò¼õ¤±ÃæÃÇ¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£º£¸å¡¢Ì±´Ö»ö¶È¼Ô¤«¤éÄó°Æ¤ä°Õ¸«¤òÊç½¸¤·¡¢Í¶Ã×¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤ë¤«¤É¤¦¤«È½ÃÇ¤¹¤ë¡£
¡¡¸©¤Ï¡¢Åìµþ¤äÂçºå¤ÈÈæ¤Ù¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡ÊË¬ÆüµÒ¡Ë¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ñ¸÷¤Î¿·¤¿¤ÊµòÅÀ¤È¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£ÂçÂ¼»á¤Ï¡Ö¸òÄÌÍøÊØÀ¤¬¹â¤¯¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡IRÀ°È÷Ë¡¤Ç¤ÏÁ´¹ñ¤ÇºÇÂç3¥«½ê¤òÁªÄê¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤ÏÂçºå¤Î·×²è¤À¤±¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£