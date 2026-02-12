甲子園準優勝の強豪校「絶対消すから」日大三高野球部員2人が女子生徒（15）の“児童ポルノ”拡散容疑で書類送検

野球の強豪校として知られる日本大学第三高校野球部の男子部員2人が、女子生徒にわいせつな動画などを送らせ拡散するなどした疑いで書類送検されました。

児童ポルノ禁止法違反の疑いで書類送検されたのは、東京・町田市にある日本大学第三高校野球部の17歳と16歳の男子部員。

問題の行為の内容は、こうです。

17歳の男子部員は2025年3月から4月にかけ、当時15歳だった女子生徒に「絶対消すから」などと告げ、わいせつな動画や画像を3回にわたってSNSで送らせ、そのうちの動画1点を16歳の男子部員にSNSで送信した疑いが持たれています。

さらに16歳の男子部員は受け取った動画を他の部員らに送信。

動画は部員数十人に拡散されたとみられています。

2025年10月、女子生徒の家族から「娘の動画が拡散しているようで心配です」という相談があり、警視庁が捜査した結果、男子部員2人が関与した疑いが浮上しました。

2025年、夏の甲子園で準優勝するなど強豪として知られる名門野球部で起きたわいせつ事案。

2人の部員は警視庁の任意の調べに、容疑を認めたうえで「やってはいけないことをやってしまいました」「謝罪したいです」「軽率な行動だったと深く反省しています」と話しています。

日大三高は今回の書類送検を受け、野球部の今後の活動について対応を検討するとしています。

警視庁は女子生徒の動画が他の部員にも拡散されている可能性があるとみて、調べを進める方針です。