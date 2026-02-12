LINEに「バレンタイン」しか見られない限定エフェクトが登場！ 出現させるための“隠しキーワード”は【2026年】
LINEでは、2月6日から期間限定で「バレンタイン」の背景エフェクトが登場しています。
とあるキーワードを入れると、LINEキャラクター「コニー」「ブラウン」「ムーン」のアニメーションが登場！ LINEのトーク画面にバレンタインの背景エフェクトを出す方法を紹介します。
ほかにもアニメーションが登場するキーワードがあるとのことで、早速iOS版のLINEアプリで確認。編集部で確認できたそのほかのキーワードは以下の通りでした！コニーとブラウンのアニメーションを見ることができる残りのキーワードは「本命チョコ」「友チョコ」「手作りチョコ」「推しチョコ」「ご褒美チョコ」「自分チョコ」「アイラブユー」。また、「チョコもらえない」「チョコもらえなかった」「義理チョコかもしれない」と入力すると、悲しそうなムーンのアニメーションが登場します。
バレンタインエフェクトが見れるのは、2月6日11時〜14日23時59分の期間限定となっています。
※このキーワードは日本でのみ有効。地域によりキーワードや実施期間は異なるので、注意してください
・LINEアプリのバージョンが古い
・アニメーション再生の設定がオフになっている
アニメーション再生の設定は、以下の方法で設定できるので、試してみてください。この2つの原因を解消しても背景エフェクトが出現しない場合は、一時的な不具合が起きている可能性があります。LINEアプリやスマートフォン自体を再起動してみましょう。(文:All About ニュース編集部)
