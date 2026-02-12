【ひらがなクイズ】空欄を埋めてすっきりしよう！ 共通する2文字は？
バラバラの言葉に共通する点を探し出す「ひらがなクイズ」の時間です！
今回は、秋の訪れを感じさせる言葉や、日常の何気ない動作をピックアップしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。あなたの言語感覚が試されます。
□□むり
て□□い
□□かり
ら□□ん
ヒント：授業中にうとうとしてしまうことを何と呼ぶ？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「いね」を入れると、次のようになります。
いねむり（居眠り）
ていねい（丁寧）
いねかり（稲刈り）
らいねん（来年）
ついうとうとしてしまう「居眠り」や、日本を代表する風景である「稲刈り」の中に、心遣いの行き届いた「丁寧」や、新しい年を指す「来年」が隠れていました。同じ「いね」という音でも、熟語の一部だったり、動詞を含む言葉の一部だったりと、言葉の成り立ちがそれぞれ異なるのが面白いポイントです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
