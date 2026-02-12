礼儀正しく細やかな振る舞いから秋の田園風景まで。共通する「ひらがな2文字」を入れるだけで、4つの言葉が完成します。脳のコリをほぐして、全問正解できるか挑戦してみましょう！

バラバラの言葉に共通する点を探し出す「ひらがなクイズ」の時間です！

今回は、秋の訪れを感じさせる言葉や、日常の何気ない動作をピックアップしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。あなたの言語感覚が試されます。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□むり
て□□い
□□かり
ら□□ん

ヒント：授業中にうとうとしてしまうことを何と呼ぶ？

答えを見る






正解：いね

正解は「いね」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「いね」を入れると、次のようになります。

いねむり（居眠り）
ていねい（丁寧）
いねかり（稲刈り）
らいねん（来年）

ついうとうとしてしまう「居眠り」や、日本を代表する風景である「稲刈り」の中に、心遣いの行き届いた「丁寧」や、新しい年を指す「来年」が隠れていました。同じ「いね」という音でも、熟語の一部だったり、動詞を含む言葉の一部だったりと、言葉の成り立ちがそれぞれ異なるのが面白いポイントです。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)