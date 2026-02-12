大ヒットモデルが進化

カワサキは、大型ロードスポーツモデル「Z900RS SE」の新型を2026年2月14日に発売します。

2018年の登場以来、Z900RSはネイキッドモデル「Z900」を基に開発され、かつての名車「900 Super Four（Z1）」を彷彿とさせるデザインで国内外の多くのファンから愛されてきました。

2026年モデルとして登場する新型は、エンジン、シャーシ、電子制御に至るまで多岐にわたる改良が施され、より上質で快適なライディングフィールを実現しています。

走行性能を支える技術面では、新たに採用されたETV（電子制御スロットルバルブ）が、低回転域では滑らかな乗り心地を、高回転域では力強くエキサイティングな走りを提供します。

さらに、IMUを活用したKCMF（カワサキコーナリングマネジメントファンクション）やKTRC（カワサキトラクションコントロール）、IMU搭載により強化されたABSといった最新の電子制御技術がライダーをサポートします。シフトアップとダウンの両方に対応するKQS（カワサキクイックシフター）やエレクトロニッククルーズコントロールも加わり、走る楽しさと安心感が一層高められています。

最上位グレードとなる「SE」では、フロントブレーキにはブレンボ製パッケージがスチールメッシュブレーキホースと共に採用され、リアにはオーリンズ製のS46ショックアブソーバーが搭載されました。このリアショックにはプリロードアジャスターも備わっています。

外観においても、往年のZ1を象徴するオレンジとメタリックブラックのファイヤーボールカラー、専用のサイドカバーエンブレム、そしてゴールドカラーのフロントフォークアウターチューブが採用されており、オーナーの所有感を満たしてくれます。

車体は軽量なトレリスフレームを継承しつつ、国内仕様ではローシートを標準で装備。厚みのあるウレタンフォームやナローハンドルバーの採用により、従来モデルと比較してよりコンパクトでリラックスした新しいライディングポジションとなっています。

現代のニーズに応える実用装備も充実しており、ハンドルバーにはUSB Type-C電源ソケットがマウントされています。さらに、ミツバサンコーワ製のGPSに対応した前後2カメラのドライブレコーダーシステムと、ETC2.0車載キットも標準で搭載し、利便性と安全性を高い次元で両立させています。

Z900RS SEの価格（消費税込）は183万7000円です。