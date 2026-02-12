「ついに打破した」20歳日本人FWがドイツ移籍後“初ゴール”！ 海外メディアが即反応「低い弾道のシュートで翻弄」
今冬にオランダのNECからドイツのヴォルフスブルクに電撃移籍したFW塩貝健人が“移籍後初ゴール”を決めた。
現地２月12日に非公開で開催されたトレーニングマッチでヴォルフスブルクはドイツ４部のSVメッペンと対戦し、２−０で勝利した。この試合に先発した塩貝は、開始２分に先制点を奪取。公式戦ではないものの、ヴォルフスブルク加入後初得点をマークした。
オランダメディア『Voetbal International』はこの結果をすぐさま取り上げ、次のように報じている。
「練習試合ではあったが、移籍後まだ得点を挙げられていなかった20歳フォワードがついに打破した。開始２分も経たないうちに、塩貝は相手ゴールキーパーを低い弾道のシュートで翻弄。ゴールを決めた」
ヴォルフスブルクは15日に行なわれるリーグ戦でRBライプツィヒと敵地で激突。塩貝のブンデス初ゴールに期待だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】いきなり３人抜きのドリブル！塩貝健人が堂々のブンデスデビュー！
現地２月12日に非公開で開催されたトレーニングマッチでヴォルフスブルクはドイツ４部のSVメッペンと対戦し、２−０で勝利した。この試合に先発した塩貝は、開始２分に先制点を奪取。公式戦ではないものの、ヴォルフスブルク加入後初得点をマークした。
オランダメディア『Voetbal International』はこの結果をすぐさま取り上げ、次のように報じている。
「練習試合ではあったが、移籍後まだ得点を挙げられていなかった20歳フォワードがついに打破した。開始２分も経たないうちに、塩貝は相手ゴールキーパーを低い弾道のシュートで翻弄。ゴールを決めた」
ヴォルフスブルクは15日に行なわれるリーグ戦でRBライプツィヒと敵地で激突。塩貝のブンデス初ゴールに期待だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】いきなり３人抜きのドリブル！塩貝健人が堂々のブンデスデビュー！