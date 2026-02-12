前髪をアップにし雰囲気ガラリ

22年前の草磲剛主演ドラマで狆女疚鬚世辰申優が猜讚疚鬚法帖最新姿に驚きの声が上がっている。

「今思えば秋めいてた撮影」と説明し、U-NEXTで先行独占配信が開始されたドラマ「雨上がりのスカイツリー」(BS11)のオフショットをインスタグラムで紹介したのは、美山加恋(29)。

45歳で俳優という夢が破れ、現在はモノマネ芸人をしている須崎優一(上地雄輔)の妻で、12歳で家族を支えるしっかり者の娘・菜々実(大井怜緒)の母・緑を演じた美山が、実年齢より上の34歳の難役に挑んだショットとなっている。

ゆるパーマの前髪なしヘアスタイルに華やかなメイクを施した雰囲気が一変した姿に「美山さんは今まで母親役のイメージがなかったのですが、本物の親子に見えるくらい素敵でした」「リンちゃん益々大人になっていく」「ビビる」「透明感」「素敵な写真」などの声が上がった。 美山は2004年のドラマ「僕と彼女と彼女の生きる道」(フジテレビ)で主人公・小柳徹朗(草磲剛)の小学生の一人娘・凛を好演してブレイクし、一躍狹刑融厂鬮瓩箸靴特輒椶鬚△弔瓩拭