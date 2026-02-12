「すべての面をカバーできること」アジア杯に臨むなでしこジャパン、指揮官が明かした選考基準。“迷いなく選んだ”３選手は？ 「最近呼べていなかったが…」
日本サッカー協会は２月12日、３月にオーストラリアで開催されるAFC女子アジアカップ2026に臨む日本女子代表のメンバー26人を発表した。
記者会見の冒頭、ニルス・ニールセン監督は「ついに重要なものが懸かった大会に臨める。私のみならず、スタッフ、チーム、すべてがアジアカップを楽しみにしている。できるだけみなさんに楽しいフットボール、興奮できるようなフットボールを見せたい」と同大会に向けて意気込みを語る。
デンマーク人指揮官は「非常に多くの選択肢の中からメンバー選考ができた」と明かし、その26人選出のポイントを次にように伝えた。
「選ぶポイントとしては、ここ１か月で調子の良い選手。そして、非常に主要な大会、重要な大会になってくるので、何がチームに必要かと考えたうえで、どんなシナリオにも対応できる、すべての面をカバーできることが選手選考の重要なポイントになった」
今大会の招集メンバーは、国内組４人に対し、残りの22人はすべて海外組となった。そのなかで、迷いなく選んだのが林穂之香、千葉玲海菜、成宮唯の３人だ。
まず林と千葉に関して指揮官は「なかなか最近呼べていなかったが、以前は、クラブでもポジション取りなど難しい面もあり、なかなかインパクトを残せなかったが、最近の２人の活躍は非常にヨーロッパのクラブでもインパクトを残しているので、今回選んでいますし、本当に迷いなく選べる選手」と語る。
一方、昨年７月に韓国で開催されたE-１選手権や11月に長崎で行なわれたMS＆ADカップ2025のカナダ戦に続き、代表に選出した成宮唯については「本当に小柄な選手だが、小柄ながらも非常にランニング能力が高く、非常にインパクトを残せる選手だ」と高評価した。
「特にアジアカップのようなトーナメントでは、相手がタイトで厳しいディフェンスをした時、彼女のようなランニング能力を持っていれば、相手は止めづらい」
今大会は、上位４チーム及び準々決勝敗退チーム同士のプレーオフで勝利した２チームにFIFA女子ワールドカップブラジル2027の出場権が与えられる。なでしこジャパンは、どこまで駒を進められるか。
選出された全メンバーは以下の通り。
GK
１山下杏也加／マンチェスター・シティ
12平尾知佳／グラナダCF
23大熊 茜／INAC神戸レオネッサ
DF
２清水梨紗／リバプール
３南 萌華／ブライトン
４熊谷紗希／ロンドン・シティ・ライオネス
５高橋はな／三菱重工浦和レッズレディース
６古賀塔子／トッテナム
13北川ひかる／エバートン
16山本柚月／日テレ・東京ヴェルディベレーザ
21守屋都弥／ユタ・ロイヤルズ
22石川璃音／エバートン
MF
７宮澤ひなた／マンチェスター・ユナイテッド
８清家貴子／ブライトン
10長野風花／リバプール
14長谷川唯／マンチェスター・シティ
15藤野あおば／マンチェスター・シティ
17浜野まいか／トッテナム
18林穂之香／エバートン
19谷川萌々子／バイエルン
20松窪真心／ノースカロライナ・カレッジ
24成宮 唯／INAC神戸レオネッサ
FW
９植木理子／ウェストハム
11田中美南／ユタ・ロイヤルズ
25千葉玲海菜／フランクフルト
26土方麻椰／アストン・ビラ
取材・文●沖野楓弥（サッカーダイジェストWeb編集部）
