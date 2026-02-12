絶対エースのハーランド、ようやくPK以外で得点→HTに交代…一体なぜ？ マンC指揮官ペップが説明「常識的な判断」
絶対エースの状態が心配されている。
現地２月11日に行なわれたプレミアリーグの第26節で、マンチェスター・シティはフルアムとホームで対戦。３−０で快勝した。
この一戦で先発したアーリング・ハーランドは２−０で迎えた39分、ペナルティアーク付近でフィル・フォーデンからパスを受け、得意の左足を一閃。鋭いグラウンダーのシュートでゴールネットを揺らした。
リーグ戦において、PK以外では約２か月ぶりに得点した。ただ、25歳のノルウェー代表FWはハーフタイムにオマル・マルムシュと交代。前半のみの出場にとどまった。
アクシデントが発生したのか。クラブ公式サイトによると、試合後にジョゼップ・グアルディオラ監督が、「軽い痛みだ。本人が不快感を訴えた」と明かした。
「（交代の）理由？ 試合数が多すぎるからだ。医師と話していないので、正確な状態は把握していない。彼が『気分が良くない』と言った。スコアは３−０で、オマルも控えにいて、今後の試合も考慮すれば、常識的な判断だった」
チームは中２日で、４部のサルフォードとのFAカップ４回戦に臨む。絶対エースのコンディションが万全でないことを思えば、次戦が格下相手のカップ戦である点は、不幸中の幸いと言えるかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】不快感を訴えたとは思えない？ ハーランドが交代前に決めた鋭いグラウンダーシュート！
