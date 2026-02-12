注意喚起シリーズ『恐怖！アニサキス芸人』小籔、バービーらが過酷な実体験を激白「摘出時には…」【アメトーークCLUB】
テレビ朝日系バラエティー『アメトーーク』のオリジナルコンテンツを配信する『アメトーークCLUB』にて、注意喚起シリーズ第3弾となる「恐怖！アニサキス芸人」が、きょう12日から配信スタートする。
【写真】「アニサキス芸人」が過酷だった実体験を告白
今回のテーマは、魚介類に寄生する虫を介して激痛や嘔吐を引き起こす「アニサキス症」。近年急増している一方で、生活習慣が原因ではなく、誰にでも明日起こりうる疾患として注目されている。番組には、品川庄司・庄司智春、小籔千豊、フォーリンラブ・バービー、NON STYLE・井上裕介が集結し、自身が体験した過酷なエピソードと対策について語り尽くす。
庄司は、テレビロケで北海道の新鮮な鮭いくら丼を食べた際にアニサキス症を発症した体験を告白。かかりつけの病院で「鮭いくらでアニサキス症になるのはあまり聞いたことがない」と言われながらも内視鏡検査を受けたところ、実際にアニサキスが確認されたという。しかし、摘出後も腹痛が引かず、再検査によって判明した“回復しなかった意外な原因”に一同は驚がくする。
「アニサキス芸人」を神回にすると意気込む小籔は、月亭八光の家族と食事をした際、サバの棒寿司が原因で激痛に襲われた恐怖体験を明かす。摘出時には全身麻酔を初体験し、ベテラン看護師とのトラブルも発生。さらに、自ら持ち帰ったアニサキスの動画を公開し、その大きさにスタジオが騒然となる場面も描かれる。
井上は、妻と妻の家族6人で同じ海鮮丼を食べたにもかかわらず、自分だけが発症したというエピソードを披露。しかも症状は他のメンバーとは桁違いで、大腸にまでアニサキスが達していたという。医師からは「治療方法がなく、死滅するのを待つしかない」と告げられ、4〜5日の絶食を余儀なくされたと語るが、他のメンバーからは「本当にアニサキスだったのか」と疑いの声も上がる。
過去に2度アニサキス症を経験しているバービーは、いずれも小腸に到達していたため摘出ができず、痛み止めを飲みながら仕事に臨んでいたという。仕事中の写真と病院で苦しむ写真を公開すると、「仕事中と病院での落差がすごいな！」とスタジオからツッコミが飛ぶ。
さらにトークは、アニサキス被害後にギャグやトークのキレが悪くなったという芸人ならではの悩みにも及び、MCの蛍原徹から「加齢や！」と容赦ないツッコミがさく裂。「心の底から海鮮を楽しめなくなった」「注意喚起をすると鮮魚店から切実なDMが届く」など、経験者にしか分からない苦悩も語られる。
