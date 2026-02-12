日向坂46山下葉留花がロゴ描きおろし タワレコ『NO MUSIC, NO IDOL?』登場 特典ポストカードも公開
アイドルグループ・日向坂46が、タワーレコード新宿店を中心に展開されるアイドル企画『NO MUSIC, NO IDOL?』VOL.328に登場する。対象商品『新・日向坂ミュージックパレード Blu-ray BOX』の購入者には、コラボポスターが先着特典としてプレゼントされる。
【画像】日向坂46・四期生の特典ソロポストカードも公開
「新・日向坂ミュージックパレード」は、日向坂46の4期生が熱唱パフォーマンスやコントに初挑戦した冠番組。3月11日発売のBlu-ray BOXには、本編未公開映像のほか、メンバー同士で撮影した「ひな撮り」、番組内コントを振り返るメンバー座談会などが収録される。
今回の発売を記念し制作された『NO MUSIC, NO IDOL?』コラボポスターは、キャンペーンロゴを4期生の山下葉留花が描きおろした特別仕様。タワーレコードおよびタワーレコードミニ、タワーレコード オンラインを含む全店で、『新・日向坂ミュージックパレード Blu-ray BOX』を購入した人を対象に先着で配布される。
また同商品には、「NO MUSIC, NO IDOL?」特典とあわせて、オリジナル特典となるポストカードセットも用意されている。いずれの特典も予約者優先で、なくなり次第終了となる。
