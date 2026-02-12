神奈川県三浦市

中世の三浦半島に君臨した三浦一族をしのび、関東で唯一の笠懸（かさがけ）が披露される「道寸祭り」が今年は開催されないことが１２日、分かった。主催者である実行委員会が体制や財政上の問題から開催見送りを決定し、今後は２０２７年以降の隔年開催を目指して検討を進める。油壺地区の衰退が影響しているとみられ、有料席を設けるなど開催内容の見直しを求める声も出ている。

道寸祭りは、三浦一族の居城（新井城）があった荒井浜海岸（三浦市三崎町小網代）で例年５月に行われる油壺地区の一大行事。地元の油壺観光協会や同市などで構成する実行委員会が主催する。

一族のお家芸とされる三大古弓馬術の笠懸が披露されることから注目を集め、４８回目の昨年は約２千人（主催者発表）が来場した。大日本弓馬会（鎌倉市）に所属する射手が砂浜を疾走する馬上から弓を引き、的の板に命中させる姿は迫力十分で観客を魅了する。

事務局を務める市観光商工課によると、１月３０日に同実行委の会議が開かれ、道寸祭りの開催を今年は見送ることを決めた。

最大の理由は、財政上の問題。開催費用の一部は実行委のメンバーである油壺観光協会なども負担しているが、同地区最大の集客施設だった京急油壺マリンパークが２１年９月に閉館した影響もあり、会員数が減少。加えて実行委員長を務め、運営の中心的存在で市議だった出口眞琴氏が昨年急逝し、体制面でも厳しくなってきた。