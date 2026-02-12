「ミラノ・コルティナ五輪・カーリング女子・１次リーグ、日本−スウェーデン」（１２日、コルティナ・カーリング五輪競技場）

カーリング日本代表・フォルティウスが初戦を迎え、強豪のスウェーデンと対戦。先行で迎えた第４エンド、吉村紗也香の最終投が痛恨ミスとなり、スウェーデンに一挙３点を許した。

不利な先行でスタートした日本は第２エンド、相手に１点を取らせて後攻に。続く第３エンド、複数点を狙ったものの１点に終わり、再び先行となった。アイスの状況が変わりお互いにミスが続出した第４エンド、吉村の最終投もミスとなり、大量失点となった。

さらに第５エンドも吉村の最終投がガードに当たるミスとなり、スウェーデンが１点のスチール。前半を終えて１−５となった。

スウェーデンは五輪で過去３度金メダルを獲得している強豪。現チームも平昌五輪で金、北京五輪で銅を獲得している。

◆１次リーグは、日本を含めた１０チームが総当たりで戦う。上位４チームが準決勝に進出。準決勝は１次リーグ１位と４位、２位と３位が対戦。それぞれの勝者が決勝で、敗者が３位決定戦に回る。