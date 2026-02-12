人気声優の鈴村健一（５１）が適応障害のため休養することが１２日、分かった。代表を務める所属事務所の公式サイトで発表された。

公式サイトでは「鈴村健一休養に関してのお知らせ」の表題のもと、「弊社所属の鈴村健一ですが、体調不良が続き、医師より『適応障害』と診断されました。医師の診断結果をもとに、当面の間、静養に専念することとなりました」と説明。

「今後につきましては回復を最優先とし、活動再開につきましてはあらためてご報告申し上げます」とし、「いつも応援してくださっている皆さま、ならびに各関係者の皆さまには多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを心よりお詫び申し上げます」と続けた。

鈴村は２０２４年５月にも体調不良のため休養を発表。２０２４年７月に活動再開を発表していた。

鈴村は「機動戦士ガンダム ＳＥＥＤ ＤＥＳＴＩＮＹ」のシン・アスカ役、「銀魂」の沖田総悟役、「鬼滅の刃」の伊黒小芭内役、「黒子のバスケ」の紫原敦役などの人気アニメで声優を務めるかたわらアーティストとしての活動やラジオ番組のパーソナリティーとしても活躍。１１年には人気声優の坂本真綾と結婚。自身も所属の声優事務所の代表も務めている。