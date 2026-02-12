中道の壊滅的惨敗受けて 立憲・公明の石川県内組織 それぞれ今後の在り方で協議 統合はともに慎重姿勢
衆院選で大きく議席を減らした中道改革連合。立憲民主党と公明党の石川県内組織は、今後の組織の在り方についてそれぞれ協議しました。
衆院選後、初めて開かれた立憲民主党石川県連の常任幹事会。
中道・近藤 和也 氏：
「北信越では3人しか立憲系の議員がいないということでもありますので、他県の分も背負っていかなくてはいけない」
今回の衆院選で中道から出馬した近藤和也氏が比例復活を果たしたものの、中道全体としては公示前から120近くの議席を失いました。
中道・近藤 和也 氏：
「何とかこの2大政党制の一つの固まりとしての意義、中道の意義そのものは大変重要だから、なんとか踏ん張っていきたいと思っています」
今回、立憲石川県連とともに戦った公明党石川県本部。
公明党石川県本部・谷内 律夫 代表：
「(中道の)名前が浸透することが本当に難しくて、皆さまに厳しい選挙を強いられた状況でございました」
議員総会では、立憲や連合石川との連携が不足し、中道の政策が十分に浸透できなかったと課題が上がりました。
その上で、今後、立憲石川県連とどう向き合っていくか、探っていくことを確認しました。
公明党石川県本部・谷内 律夫 代表：
「(立憲石川県連の)政治に対する取り組みも共通の部分とかも見出しながら、そういったところをしっかりと開拓していくような、拡大していく取り組みも必要になってくるのは間違いない」
石川県内の組織の統合については未定としていて、党本部の方針も踏まえ、慎重に議論を進めていきたいとしています。