もしも旅先で災害が発生したら… 常に多くの観光客が訪れる金沢市で、宿泊施設や観光関係者などを対象にした防災セミナーが開かれました。



兼六園や金沢城、ひがし茶屋街に近江町市場と、1年を通して常に多くの観光客でにぎわう金沢。



観光客に聞きました「Q. もしも旅先で大きな災害が起こったら、どうしますか？」

観光客：

「ホテルの滞在の時は必ず非常口の確認だけは、必ずするようにはしてます」

「係員さんの指示をしっかり聞いて、それに対して行動するぐらいですかね」

「ちょっと平たいところ、あんまり障害物がないところでじっとしとく。情報を集めます」





受け入れる側の宿泊施設も、いざという時への備えを進めています。宿泊施設関係者：「まずはお水とかもそうなんですけど、簡易毛布とか簡易トイレとか、あとはポータブルバッテリーも宿として用意したりですね、できることをやり始めてます」土地勘のない観光客にとって、いざという時に頼りになるのは宿泊先や観光地の人々。

12日はそんな宿泊施設などの関係者を対象に、観光客を受け入れる側の防災セミナーが開かれました。



講師は、能登半島地震で全ての宿泊客を無事に避難先に誘導した「加賀屋」の支配人です。



加賀屋・道下 範人支配人：

「この地震をモデルケースとして、やっぱり地域全体で防災と減災に備える取り組みを行っていくことは急務ですよ、ということであります」



セミナーに参加した宿泊施設や観光関係者は、講師が語る実際の災害現場での現実や、そこから得た教訓に真剣に耳を傾けていました。

