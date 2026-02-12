オーストラリアで騎手兼調教師として活躍する太田陽子さん（４７）が今週、栗東・池添学厩舎で研修を行っている。１１日から同厩舎などの馬の追い切り、運動に騎乗。「日本って、世界からすごく注目されてる。どんな気持ちで、何を気をつけながらやってるかとか、そういうのを見たかった。いい刺激になっています」と目を輝かせる。

東京都で生まれ、１０歳からは愛知県の中京競馬場の近くで育った。騎手を志すようになったが、ＪＲＡの競馬学校は不合格だったこともあり、高校卒業後に渡豪。クイーンズランド州の競馬学校に入学し、見習い騎手としてデビューした。何度か拠点を移しながら、現在も活動するクランボーンへ。その間、１３年秋には地方で短期免許を取得し、岩手競馬で１０勝を挙げた。

約３年前から厩舎を開業。現地では騎手と調教師の兼任は珍しいことではなく、太田さんも「周りがやってたから、やりたいなと思ってた」と自然ともう一つのキャリアを意識した。現在は２頭を管理。スタッフはおらず、「私だけ。厩務員さんはいないです」。レースに騎乗するための遠征中や、今回のように厩舎を空ける際は、知人の手を借りながら運営している。

２頭のうち、既にデビューしている１頭には自身がレースで手綱を執る。「調教もして、大抵（競馬でも）私が乗っています。やっぱり（馬について）分かっているので、いいですよね」。２３年５月には、管理馬Ｄｕｄａｎｃｅに騎手として騎乗し勝利。“二刀流”の強みを生かした。

今回、来日したきっかけは「何となく、私の人生が詰まった気がして」。池添調教師の妻と１０代から友人だった縁があり、同師に研修を頼むと、二つ返事で受けてくれた。

日本の調教で一番驚いたのは、ウォーミングアップにおける常歩（なみあし）の量。「もう全然違う。叩きつけられた、世界はこれかって。これだけ温まってたら、動きも良くなって、けがも少ないだろうなと思います」と感心する。ＪＲＡならではの調教施設やシステムについても、池添師にどんどん質問。「先生が質問攻めでかわいそうです（笑）。すっごく丁寧に答えてくれて、本当にありがたいです」と、飽くなき探究心を持っている。

目の前の目標は、厩舎の地盤を固めること。「いい馬を育てられる教育に、すごく力を入れたい。きちんと自分の馬でやっていける厩舎、何勝かして、いいレースで勝って、っていうことをしたい」と掲げる。もちろん、日本のビッグレースに出走させることも目標の一つ。「ジャパンＣ。嘘じゃないよ！ あとは中京で（乗馬を）始めたので、高松宮記念。夢はでかく！」と、白い歯をのぞかせる。故郷のＧ１に調教師として挑むことも、夢物語ではないはずだ。（水納 愛美）