

児童の口の中から見つかった金属片（善通寺市・琴平町・多度津町学校給食センター提供）

香川県の善通寺市・琴平町・多度津町学校給食センターよりますと、多度津町立四箇小学校の児童1人が12日、給食を食べた後に歯磨き中、口の中に違和感がありました。

口の中から薄い金属片（約2ｍｍ×1ｍｍ）が発見されたということです。児童は医療機関（内科と歯科）を受診し、内科では異常は見つかりませんでしたが、歯科では、口の中に1カ所傷が見つかり、消毒をしたということです。

学校給食センターでは、12日午後0時過ぎ、給食調理後の点検で、「鶏肉のナッツがらめ」の調理に使用したフライヤーの部品が外れてなくなっていました。

学校給食センターでは、3市町の29の幼小中に給食を提供しています。「鶏肉のナッツがらめ」を食べないように各教育委員会に連絡し、教育委員会から各学校に伝えていたということです。

児童の口の中から見つかった金属片とフライヤーの部品は色味や材質が異なるため、同一でない可能性もあるとみられています。学校給食センターが今後、混入の原因などを調査するとしています。