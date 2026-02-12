アジア株 総じて上昇、香港株は反落 アジア株 総じて上昇、香港株は反落

東京時間17:47現在

香港ハンセン指数 27032.54（-233.84 -0.86%）

中国上海総合指数 4134.02（+2.04 +0.05%）

台湾加権指数 33605.71（休場）

韓国総合株価指数 5522.27（+167.78 +3.13%）

豪ＡＳＸ２００指数 9043.54（+28.76 +0.32%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 83715.88（-517.76 -0.61%）



１２日のアジア株は総じて上昇。前日の米国株は小幅安となったものの、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）は２．２８％高と大きく上昇しており、アジア市場でも半導体関連株やハイテク株の支援材料となった。香港株は反落。強い米雇用統計を受けて、米国での利下げ期待が後退しており、金融政策を米国に連動させている香港株には重石となった。台湾市場は休場。



上海総合指数は小幅続伸。石油大手の中国石油天然気（ペトロチャイナ）、コンピューター部品メーカーの海光信息技術、半導体メーカーの兆易創新科技が買われる一方で、銀行大手の中国農業銀行、酒造会社の貴州茅臺酒、免税品などの販売会社の中国旅遊集団中免が売られた。



香港ハンセン指数は反落。不動産会社の新鴻基地産発展（サンフンカイ・プロパティーズ）、石油大手の中国海洋石油（ＣＮＯＯＣ）が買われる一方で、ビール醸造会社の百威亜太（バドワイザー・ブリューイング・カンパニーＡＰＡＣ）、コンピュータ・メーカーの聯想集団（レノボ・グループ）、オンライン生活関連サービス企業の美団（メイトゥアン）、インターネット・サービス会社の網易が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は小幅続伸。銀行大手のナショナル・オーストラリア銀行、産金会社のノーザンスター・リソーシズ、小売りチェーンのコールズ・グループ、探鉱会社のライナス・レア・アースが買われる一方で、医療情報会社のプロ･メディカス、ギャンブルマシン製造・販売のアリストクラート・レジャーが売られた。

