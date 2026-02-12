ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏５８、伊６０ｂｐを再び縮小
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:09時点）（%）
ドイツ　　　　2.803
フランス　　　3.383（+58）
イタリア　　　3.402（+60）
スペイン　　　3.167（+36）
オランダ　　　2.872（+7）
ギリシャ　　　3.399（+60）
ポルトガル　　　3.153（+35）
ベルギー　　　3.316（+51）
オーストリア　3.092（+29）
アイルランド　3.071（+27）
フィンランド　3.073（+27）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）