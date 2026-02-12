ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏５８、伊６０ｂｐを再び縮小
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏５８、伊６０ｂｐを再び縮小
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:09時点）（%）
ドイツ 2.803
フランス 3.383（+58）
イタリア 3.402（+60）
スペイン 3.167（+36）
オランダ 2.872（+7）
ギリシャ 3.399（+60）
ポルトガル 3.153（+35）
ベルギー 3.316（+51）
オーストリア 3.092（+29）
アイルランド 3.071（+27）
フィンランド 3.073（+27）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
