6大会連続出場の渡部暁斗 初戦は11位「今できるベストは尽くせた」【ミラノ・コルティナ五輪 スキー ノルディック複合】

＜2026年2月11日（水）ミラノ・コルティナ2026オリンピック スキー ノルディック複合 個人ノーマルヒル ＠プレダッツォ・スキージャンプスタジアム＞

ミラノ・コルティナ五輪は現地時間11日、ノルディック複合個人ノーマルヒルが行われ、今シーズン限りでの現役引退を表明しているオリンピック6大会連続出場の渡部暁斗（37＝北野建設）は11位だった。

スキージャンプとクロスカントリーの総合力で争われる同種目で、渡部は集大成となる大会の初戦に臨んだ。

前半のスキージャンプで、素晴らしい飛躍を見せた渡部。緑のラインを超える100メートルジャンプを決めて122.3ポイントを獲得。前半終了時点で11位につけた。

トップとの差41秒を背負って臨んだ後半のクロスカントリー。4大会連続でのメダル獲得を目指し、堂々とした滑りを見せるも、順位を上げることはできず。最終的に11位でフィニッシュした。

レース後、渡部は「いいジャンプとクロスカントリー。ちょっと粘り切れなかったですけど、今できるベストは尽くせたかなと思います」とコメントした。

今大会の個人ノーマルヒルは、ノルウェーのJ.オフテブロが金メダルを獲得。日本勢では渡部の11位を筆頭に、山本涼太が15位、谷地宏が23位という結果となった。

渡部は個人ラージヒルに向けて「頑張ります」と力強く語った。オリンピックでの個人最終戦となるラージヒルでのメダル獲得に期待がかかる。