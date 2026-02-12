木曜日は西から高気圧に覆われて晴れる所が多くなりました。ただ、北日本は上空の寒気の影響で雪が降り、雪が強まって、ふぶく所がありました。

金曜日も高気圧に覆われ、西日本から東日本は晴れる所が多くなりますが、北海道付近に発生する低気圧の影響で、北日本では雪や雨が降る所が出てきそうです。

【天気の移り変わり】

木曜日夜は、北日本や新潟では雪や雨が降る所がありますが、金曜日の朝は降り方が弱まる見込みです。ただ、金曜日の夕方以降は、北海道では再び雪が強まる所も出てくるでしょう。金曜日夜にかけても、北海道では雪、東北では雨や雪が降る所がある予想です。西〜東日本は、金曜日は晴れる所が多く、関東も午前中は雲が多くても次第に晴れるでしょう。

【予想最高気温】

札幌 ：2℃ 釧路：2℃

青森 ：5℃ 盛岡：5℃

仙台 ：9℃ 新潟：9℃

長野 ：9℃ 金沢：10℃

名古屋：14℃ 東京：12℃

大阪 ：12℃ 岡山：13℃

広島 ：14℃ 松江：12℃

高知 ：16℃ 福岡：16℃

鹿児島：17℃ 那覇：21℃

【週間予報】

土曜日は高気圧に覆われて、西〜北日本で広く晴れる見込みです。気温も上がるため、積雪の多い地域は、融雪災害に注意が必要です。

日曜日は低気圧や前線が発生して、西日本の各地で雨、北陸や北日本の日本海側では雨や雪が降る可能性があります。日中は、月曜日にかけて春の暖かさの所が多く、東京の日曜日の最高気温は18℃と4月上旬並みとなる見込みです。