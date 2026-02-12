女子W杯出場を懸けた女子アジア杯へ…なでしこJが挑むアジアの舞台、指揮官が“初招集”土方麻椰ら抜擢した理由

女子W杯出場を懸けた女子アジア杯へ…なでしこJが挑むアジアの舞台、指揮官が“初招集”土方麻椰ら抜擢した理由