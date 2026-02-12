総額７０００億円を超える県の来年度一般会計当初予算案が発表されました。物価高対策や安全安心な地域づくりなどに力を入れた内容となっています。

県の来年度一般会計当初予算案は今年度に比べておよそ２４８億円多い７００２億８４００万円で、７０００億円を超えるのは２５年ぶりです。

吉村知事「生活経済対策。新生やまがた未来予算」

歳出の内訳です。一般行政費がおよそ２５９８億円と全体の３７％を占めています。

吉村知事「目の前の物価高騰への対応と、明るい山形県の可能性を作る挑戦をする」

補正予算のほか、新たに２４億２８００万円の当初予算案を計上し、総額およそ１０２億円の物価高騰対策を重点施策にあげています。

家庭向けの支援としては、高齢者世帯などを対象としたエアコン設置支援に１億９千万円。

また、デジタル化による農業支援として、衛星データを活用した農地のマッチングなどに１９００万円、農工連携によるスマート農業機器の開発などに３０００万円を充てます。

吉村知事「知る、守る、捕るをかかげている。クマ被害対策パッケージとしてしっかりとりくんでいく」

また、山形県版クマ被害対策パッケージの費用として４億２８００万円あまりを計上しています。

■社会保障関係経費は

続いては、社会保障関係経費です。およそ７３２億円で全体の１０％にあたります。

吉村知事「住んでいる人々も幸せになるように。そして多くの人に選ばれる地域となるようにしっかりと取り組んでいきたい」

子育て支援の強化として学校給食費の負担軽減に２７億３４００万円、不妊治療に関する費用の助成などに９００万円を充てています。

■投資的経費は

続いて、投資的経費です。全体の１６％にあたるおよそ１０９８億円が計上されています。

災害対策として、おととし（２０２４年）７月の大雨で被災した公共土木施設の復旧工事などで６８億円ほどが計上されたほか、埼玉での道路陥没事故を教訓に下水道管の改築工事に１０億２１００万円が充てられています。

県の借金にあたる実質県債残高はおよそ６１４２億円です。県の一般会計当初予算案は今月１８日に開会する県議会２月定例会で審議されます。