主要国内証券 先物取引高情報まとめ（2月12日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月12日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 92( 78)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 510( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 6( 0)
TOPIX先物 3月限 43( 0)
日経225ミニ 3月限 3142( 3142)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5347( 2886)
6月限 84( 62)
TOPIX先物 3月限 314( 200)
日経225ミニ 2月限 17513( 7127)
3月限 259083( 109697)
4月限 170( 86)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3462( 1926)
6月限 93( 63)
日経225ミニ 2月限 7745( 3547)
3月限 160864( 74800)
4月限 330( 292)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 320( 320)
6月限 15( 15)
日経225ミニ 2月限 558( 558)
3月限 17218( 17218)
4月限 36( 36)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1711( 1711)
6月限 27( 27)
TOPIX先物 3月限 281( 281)
日経225ミニ 2月限 1560( 1560)
3月限 76552( 76552)
4月限 84( 84)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
