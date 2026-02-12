　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月12日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　92(　　　78)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 510(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 6(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　43(　　　 0)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　3142(　　3142)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　5347(　　2886)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　84(　　　62)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 314(　　 200)
日経225ミニ　 　 2月限　　　 17513(　　7127)
　　　　　 　 　 3月限　　　259083(　109697)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 170(　　　86)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3462(　　1926)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　93(　　　63)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　7745(　　3547)
　　　　　 　 　 3月限　　　160864(　 74800)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 330(　　 292)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 320(　　 320)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　15(　　　15)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 558(　　 558)
　　　　　 　 　 3月限　　　 17218(　 17218)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　36(　　　36)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1711(　　1711)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　27(　　　27)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 281(　　 281)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　1560(　　1560)
　　　　　 　 　 3月限　　　 76552(　 76552)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　84(　　　84)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース