主要国内証券 先物取引高情報まとめ（2月12日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月12日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 6374( 1467)
TOPIX先物 3月限 1537( 1225)
日経225ミニ 2月限 24130( 5750)
3月限 82( 0)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 80( 0)
6月限 100( 0)
TOPIX先物 3月限 284( 226)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 1241( 464)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2326( 296)
TOPIX先物 3月限 744( 598)
日経225ミニ 2月限 17895( 395)
3月限 6460( 6370)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1200( 391)
TOPIX先物 3月限 1226( 374)
日経225ミニ 2月限 9663( 5163)
3月限 5728( 5728)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 2月限 650( 650)
3月限 2290( 2290)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1753( 858)
6月限 36( 22)
TOPIX先物 3月限 528( 344)
日経225ミニ 2月限 4951( 1613)
3月限 70405( 30071)
4月限 11( 11)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 722( 496)
6月限 8( 4)
日経225ミニ 2月限 2483( 1179)
3月限 39695( 18407)
4月限 118( 90)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2( 2)
日経225ミニ 2月限 237( 237)
3月限 5718( 5718)
4月限 2( 2)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 682( 682)
6月限 8( 8)
日経225ミニ 2月限 796( 796)
3月限 22071( 22071)
4月限 10( 10)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 6374( 1467)
TOPIX先物 3月限 1537( 1225)
日経225ミニ 2月限 24130( 5750)
3月限 82( 0)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 80( 0)
6月限 100( 0)
TOPIX先物 3月限 284( 226)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 1241( 464)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2326( 296)
TOPIX先物 3月限 744( 598)
日経225ミニ 2月限 17895( 395)
3月限 6460( 6370)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1200( 391)
TOPIX先物 3月限 1226( 374)
日経225ミニ 2月限 9663( 5163)
3月限 5728( 5728)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 2月限 650( 650)
3月限 2290( 2290)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1753( 858)
6月限 36( 22)
TOPIX先物 3月限 528( 344)
日経225ミニ 2月限 4951( 1613)
3月限 70405( 30071)
4月限 11( 11)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 722( 496)
6月限 8( 4)
日経225ミニ 2月限 2483( 1179)
3月限 39695( 18407)
4月限 118( 90)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2( 2)
日経225ミニ 2月限 237( 237)
3月限 5718( 5718)
4月限 2( 2)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 682( 682)
6月限 8( 8)
日経225ミニ 2月限 796( 796)
3月限 22071( 22071)
4月限 10( 10)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース