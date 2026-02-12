　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月12日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　6374(　　1467)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1537(　　1225)
日経225ミニ　 　 2月限　　　 24130(　　5750)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　82(　　　 0)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　80(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 100(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 284(　　 226)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1241(　　 464)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2326(　　 296)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 744(　　 598)
日経225ミニ　 　 2月限　　　 17895(　　 395)
　　　　　 　 　 3月限　　　　6460(　　6370)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1200(　　 391)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1226(　　 374)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　9663(　　5163)
　　　　　 　 　 3月限　　　　5728(　　5728)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 650(　　 650)
　　　　　 　 　 3月限　　　　2290(　　2290)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1753(　　 858)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　36(　　　22)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 528(　　 344)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　4951(　　1613)
　　　　　 　 　 3月限　　　 70405(　 30071)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　11(　　　11)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 722(　　 496)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 8(　　　 4)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　2483(　　1179)
　　　　　 　 　 3月限　　　 39695(　 18407)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 118(　　　90)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 237(　　 237)
　　　　　 　 　 3月限　　　　5718(　　5718)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 2(　　　 2)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 682(　　 682)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 8(　　　 8)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 796(　　 796)
　　　　　 　 　 3月限　　　 22071(　 22071)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　10(　　　10)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

