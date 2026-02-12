　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月12日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 25841(　 25119)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 139(　　 139)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 21336(　 21336)
日経225ミニ　 　 2月限　　　 26666(　 23666)
　　　　　 　 　 3月限　　　492872(　492872)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 494(　　 494)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 11485(　 11481)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 208(　　 208)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 15027(　 15027)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　7285(　　7285)
　　　　　 　 　 3月限　　　194213(　194213)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 563(　　 563)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 380(　　 349)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 799(　　 549)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　4298(　　4298)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3461(　　3318)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 5(　　　 5)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　5274(　　5055)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 650(　　 650)
　　　　　 　 　 3月限　　　　9613(　　9575)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 1(　　　 1)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1998(　　1998)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 9(　　　 9)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　6528(　　6528)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　3100(　　3100)
　　　　　 　 　 3月限　　　 19101(　 19101)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　35(　　　35)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1459(　　1433)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1954(　　1922)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 850(　　 850)
　　　　　 　 　 3月限　　　 10051(　 10051)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 10674(　 10521)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 9(　　　 9)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 10602(　 10602)
日経225ミニ　 　 2月限　　　 10724(　 10724)
　　　　　 　 　 3月限　　　124904(　124904)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2155(　　2063)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1268(　　1200)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　40(　　　40)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1067(　　 176)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1124(　　 716)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 541(　　 541)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 122(　　 122)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 530(　　 510)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　36(　　　36)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 489(　　 489)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　 5(　　　 5)
　　　　　 　 　 3月限　　　　2810(　　2810)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　31(　　　31)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース