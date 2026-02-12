外国証券 先物取引高情報まとめ（2月12日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月12日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 25841( 25119)
6月限 139( 139)
TOPIX先物 3月限 21336( 21336)
日経225ミニ 2月限 26666( 23666)
3月限 492872( 492872)
4月限 494( 494)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 11485( 11481)
6月限 208( 208)
TOPIX先物 3月限 15027( 15027)
日経225ミニ 2月限 7285( 7285)
3月限 194213( 194213)
4月限 563( 563)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 380( 349)
TOPIX先物 3月限 799( 549)
日経225ミニ 3月限 4298( 4298)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3461( 3318)
6月限 5( 5)
TOPIX先物 3月限 5274( 5055)
日経225ミニ 2月限 650( 650)
3月限 9613( 9575)
4月限 1( 1)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1998( 1998)
6月限 9( 9)
TOPIX先物 3月限 6528( 6528)
日経225ミニ 2月限 3100( 3100)
3月限 19101( 19101)
4月限 35( 35)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1459( 1433)
TOPIX先物 3月限 1954( 1922)
日経225ミニ 2月限 850( 850)
3月限 10051( 10051)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 10674( 10521)
6月限 9( 9)
TOPIX先物 3月限 10602( 10602)
日経225ミニ 2月限 10724( 10724)
3月限 124904( 124904)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2155( 2063)
TOPIX先物 3月限 1268( 1200)
日経225ミニ 2月限 40( 40)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1067( 176)
TOPIX先物 3月限 1124( 716)
日経225ミニ 3月限 541( 541)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 122( 122)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 530( 510)
6月限 36( 36)
TOPIX先物 3月限 489( 489)
日経225ミニ 2月限 5( 5)
3月限 2810( 2810)
4月限 31( 31)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
