　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月12日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 20252(　 15210)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　28(　　　28)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 18373(　 17368)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　31(　　　31)
日経225ミニ　 　 2月限　　　 19262(　　9862)
　　　　　 　 　 3月限　　　162270(　162154)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 559(　　 559)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 11704(　　9671)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 156(　　 156)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 20466(　 19270)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 9(　　　 9)
日経225ミニ　 　 2月限　　　 30150(　 14400)
　　　　　 　 　 3月限　　　104788(　104788)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 605(　　 605)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1141(　　 624)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3013(　　1141)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　3600(　　　 0)
　　　　　 　 　 3月限　　　　7475(　　7475)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3465(　　1438)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　9931(　　4372)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　8634(　　 334)
　　　　　 　 　 3月限　　　　2269(　　2265)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2890(　　1303)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　6041(　　4073)
日経225ミニ　 　 2月限　　　 11592(　　5042)
　　　　　 　 　 3月限　　　 12704(　 12704)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 8(　　　 8)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3346(　　2560)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　5968(　　5483)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　2686(　　 686)
　　　　　 　 　 3月限　　　　5999(　　5853)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　5138(　　5123)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 7(　　　 7)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 12186(　 10132)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　5521(　　5332)
　　　　　 　 　 3月限　　　 53471(　 51524)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 9(　　　 8)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1952(　　 240)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 100(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 747(　　 713)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　3500(　　　 0)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1181(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2539(　　1376)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　7880(　　2880)
　　　　　 　 　 3月限　　　　3516(　　3516)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 400(　　　 0)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　4000(　　　 0)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 497(　　 435)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　12(　　　12)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 863(　　 863)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　32(　　　32)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース