外国証券 先物取引高情報まとめ（2月12日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月12日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 20252( 15210)
6月限 28( 28)
TOPIX先物 3月限 18373( 17368)
6月限 31( 31)
日経225ミニ 2月限 19262( 9862)
3月限 162270( 162154)
4月限 559( 559)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 11704( 9671)
6月限 156( 156)
TOPIX先物 3月限 20466( 19270)
6月限 9( 9)
日経225ミニ 2月限 30150( 14400)
3月限 104788( 104788)
4月限 605( 605)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1141( 624)
TOPIX先物 3月限 3013( 1141)
日経225ミニ 2月限 3600( 0)
3月限 7475( 7475)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3465( 1438)
6月限 1( 1)
TOPIX先物 3月限 9931( 4372)
日経225ミニ 2月限 8634( 334)
3月限 2269( 2265)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2890( 1303)
TOPIX先物 3月限 6041( 4073)
日経225ミニ 2月限 11592( 5042)
3月限 12704( 12704)
4月限 8( 8)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3346( 2560)
TOPIX先物 3月限 5968( 5483)
日経225ミニ 2月限 2686( 686)
3月限 5999( 5853)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5138( 5123)
6月限 7( 7)
TOPIX先物 3月限 12186( 10132)
日経225ミニ 2月限 5521( 5332)
3月限 53471( 51524)
4月限 9( 8)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1952( 240)
6月限 100( 0)
TOPIX先物 3月限 747( 713)
日経225ミニ 2月限 3500( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1181( 0)
TOPIX先物 3月限 2539( 1376)
日経225ミニ 2月限 7880( 2880)
3月限 3516( 3516)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 400( 0)
日経225ミニ 2月限 4000( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 497( 435)
6月限 12( 12)
TOPIX先物 3月限 863( 863)
日経225ミニ 4月限 32( 32)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
