「日経225オプション」2月限プット手口情報（12日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、12日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万6625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
SBI証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
日産証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万6750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 94( 94)
SBI証券 34( 20)
楽天証券 16( 16)
ゴールドマン証券 15( 15)
日産証券 11( 11)
インタラクティブ証券 11( 11)
三菱UFJeスマート 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
松井証券 6( 6)
マネックス証券 1( 1)
◯5万6875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 33( 33)
JPモルガン証券 10( 10)
楽天証券 10( 10)
松井証券 5( 5)
SBI証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万7000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 926( 926)
SBI証券 586( 404)
シティグループ証券 167( 167)
楽天証券 196( 150)
BNPパリバ証券 135( 135)
ビーオブエー証券 109( 109)
ソシエテジェネラル証券 95( 95)
松井証券 78( 78)
三菱UFJeスマート 29( 29)
岩井コスモ証券 13( 13)
日産証券 5( 5)
インタラクティブ証券 5( 5)
マネックス証券 3( 3)
安藤証券 1( 1)
◯5万7125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 27( 27)
松井証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 7( 7)
楽天証券 2( 2)
日産証券 2( 2)
◯5万7250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 64( 64)
松井証券 29( 29)
インタラクティブ証券 11( 11)
日産証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
楽天証券 6( 6)
SBI証券 11( 5)
三菱UFJeスマート 2( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
◯5万7375円プット
取引高(立会内)
