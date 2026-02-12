「日経225オプション」2月限コール手口情報（12日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、12日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万8375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 68( 68)
SBI証券 25( 15)
楽天証券 14( 14)
日産証券 12( 12)
松井証券 11( 11)
バークレイズ証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 4( 4)
シティグループ証券 3( 3)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万8250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 60( 60)
SBI証券 78( 50)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 3( 3)
松井証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
シティグループ証券 1( 1)
◯5万8125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 46( 46)
松井証券 44( 44)
SBI証券 7( 3)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
◯5万8000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 901( 901)
SBI証券 658( 424)
BNPパリバ証券 250( 250)
松井証券 158( 158)
バークレイズ証券 125( 125)
楽天証券 155( 89)
ソシエテジェネラル証券 64( 64)
三菱UFJeスマート 51( 51)
三菱UFJ証券 50( 50)
ビーオブエー証券 50( 50)
モルガンMUFG証券 28( 28)
UBS証券 20( 20)
HSBC証券 10( 10)
岩井コスモ証券 7( 7)
マネックス証券 7( 7)
インタラクティブ証券 6( 6)
フィリップ証券 3( 3)
山和証券 3( 3)
◯5万7875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 22( 22)
松井証券 19( 19)
バークレイズ証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯5万7750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 55( 55)
松井証券 43( 43)
三菱UFJeスマート 2( 2)
バークレイズ証券 2( 2)
SBI証券 2( 0)
◯5万7625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
バークレイズ証券 4( 4)
◯5万7500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 32( 32)
松井証券 14( 14)
SBI証券 12( 8)
楽天証券 4( 4)
バークレイズ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
◯5万7375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
バークレイズ証券 3( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
