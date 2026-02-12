「日経225オプション」2月限コール手口情報（12日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、12日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万8625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 23( 23)
SBI証券 16( 4)
松井証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯5万8500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 400( 300)
野村証券 166( 166)
SBI証券 196( 110)
SMBC日興証券 100( 100)
ソシエテジェネラル証券 49( 49)
サスケハナ・ホンコン 10( 10)
楽天証券 10( 8)
バークレイズ証券 5( 5)
安藤証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
岩井コスモ証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
JPモルガン証券 300( 0)
◯5万8375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 254( 254)
モルガンMUFG証券 220( 220)
ソシエテジェネラル証券 16( 16)
日産証券 10( 10)
松井証券 10( 10)
SBI証券 22( 6)
UBS証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
シティグループ証券 1( 1)
広田証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万8250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 260( 260)
野村証券 150( 150)
SBI証券 115( 63)
シティグループ証券 49( 49)
ソシエテジェネラル証券 38( 38)
松井証券 26( 26)
日産証券 9( 9)
楽天証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯5万8125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 45( 45)
モルガンMUFG証券 18( 18)
SBI証券 22( 12)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
UBS証券 5( 5)
日産証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
岡三証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯5万8000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3003( 633)
SBI証券 594( 232)
野村証券 160( 160)
三菱UFJ証券 125( 125)
