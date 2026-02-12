　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、12日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万8625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　23(　　23)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　16(　　 4)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)


◯5万8500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 400(　 300)
野村証券　　　　　　　　　　　 166(　 166)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 196(　 110)
SMBC日興証券　　　　　　　　　 100(　 100)
ソシエテジェネラル証券　　　　　49(　　49)
サスケハナ・ホンコン　　　　　　10(　　10)
楽天証券　　　　　　　　　　　　10(　　 8)
バークレイズ証券　　　　　　　　 5(　　 5)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
日産証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
JPモルガン証券　　　　　　　　 300(　　 0)


◯5万8375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 254(　 254)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 220(　 220)
ソシエテジェネラル証券　　　　　16(　　16)
日産証券　　　　　　　　　　　　10(　　10)
松井証券　　　　　　　　　　　　10(　　10)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　22(　　 6)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　 6(　　 6)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
シティグループ証券　　　　　　　 1(　　 1)
広田証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)


◯5万8250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 260(　 260)
野村証券　　　　　　　　　　　 150(　 150)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 115(　　63)
シティグループ証券　　　　　　　49(　　49)
ソシエテジェネラル証券　　　　　38(　　38)
松井証券　　　　　　　　　　　　26(　　26)
日産証券　　　　　　　　　　　　 9(　　 9)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万8125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　45(　　45)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　18(　　18)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　22(　　12)
ソシエテジェネラル証券　　　　　10(　　10)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　 5(　　 5)
日産証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
岡三証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万8000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　3003(　 633)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 594(　 232)
野村証券　　　　　　　　　　　 160(　 160)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　 125(　 125)