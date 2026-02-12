●あす13日(金)も安定した晴天 朝は底冷えも昼は3月並みの暖かさ

●週末は雲増加で一部にわか雨も 春先取りの暖かさ続く

●最新1か月予報…今月末～来月前半で季節の歩みにブレーキの兆しも

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝





きょう12日(木)の県内は、日中はほとんど雲のないすっきり晴れ渡る空となり、日ざしはタップリ地面に届いて最高気温は13～14度くらいの所が多くなりました。おおむね3月上旬から中旬並み…まさに春先の陽気となりました。





そして、これから週末にかけては、さらに春先取りの気温変化となっていきそうです。

あす13日(金)にかけては引き続き、西日本は高気圧に緩やかに覆われる見込みです。夜中によく晴れるぶん、朝は放射冷却による底冷えが少々強まりますが、日中は、高気圧に南から覆われる形となることで南からの暖かい空気に包まれ、山口市内など最高気温が15度に届いてくる可能性があります。





今週末は高気圧は東に去っていき、九州南岸付近を前線が通過するため、南から雲が広がってきて、にわか雨も少し心配ですが、いっそう南からの空気が流れ込んでくることで、3月も飛び越えて4月並み…という暖かさにもなってくる、とみています。





どんどん季節前のめりの暖かさとなっていきます。しかし、気象台が発表した最新の1か月予報によりますと、目先、来週にかけては気温は平年よりかなり高めですが、今月終わり頃から3月前半は、季節の歩みにブレーキがかかり、寒さが戻るタイミングも見込まれています。季節の進み方は、やっぱり一直線ではない見通しです。



この先で雪が降るほどの強い寒波があるかどうかまでは、はっきり見通せないところですが、暖かすぎる日があれば、いずれ反動が必ず来る、ということではあります。冬と春どちらにも対応できるような心構えは、引き続き、しっかり持っておきましょう。





あす13日(金)も気持ちよく晴れ渡る時間が多くなりそうです。朝は山間部や内陸では軒並み氷点下の気温、と底冷えが強まりますが、日中の気温は15度前後まで上がる所が多く、昼間は一気に春らしさを感じる陽気となるでしょう。





14日(土)午後から15日(日)午前にかけては、雲が厚みを増してきます。予報に傘マークはなくなりましたが、少しにわか雨の所はあるかもしれません。一方で南風により、この土日の昼間はコートなどが必要ないほど暖かさが増してくるでしょう。この暖かさにより、一気にスギ花粉の飛散が本格化する心配があります。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

