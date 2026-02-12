◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第7日 カーリング 女子1次リーグ（2026年2月12日 コルティナ・カーリング五輪競技場）

カーリングの女子1次リーグが12日から開幕。日本代表のフォルティウスは、初戦で北京五輪銅メダルのスウェーデンと対戦した。

女子1次リーグには10カ国が参加。総当たりで対戦し、上位4チームが準決勝に進出する。

大事な初戦は日本時間17時から開始。テレビでも多くのファンが見守っていたようで、やはり気になるのは「もぐもぐタイム」だ。

18年平昌、22年北京大会に出場したロコ・ソラーレ（LS北見）のハーフタイムの栄養補給が「もぐもぐタイム」と呼ばれ、注目を集めた。

第5エンド後のハーフタイムで、日本代表のフォルティウスは果物らしきものを食べながら、話し合いを行った。

Xでは「フォルティウスのもぐもぐタイムは作戦会議的だね」「フルーツぽいな」「そしてモグモグタイム」「もぐもぐタイムみれてうれしい」「もぐもぐ フルーツだった」などの声が上がった。

試合は第2、第3と取り合った後の第4エンドでスウェーデンが3点を獲得。さらに第5エンドで日本はスチールを許し、日本は1−5と追いかける展開となった。