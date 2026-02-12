古巣・巨人の宮崎キャンプで臨時コーチを務めた松井秀喜氏（51）が12日、3日間の日程を終えた。

最終日も佐々木や荒巻、松本剛、大城、岸田、丸、星稜の後輩・山瀬らにアドバイス。

10日の初日からリチャードや石塚、ドラフト4位・皆川（中大）、門脇、ドラフト6位・藤井（浦和学院）、萩尾ら数多くの選手を指導。質問を受けるとその都度丁寧に答えた。

「選手の皆さんが非常に意欲的でした。目の色もギラギラと輝いていたし、期待できるなと。僕自身もうれしい気持ち」と松井氏。

選手が積極的にアドバイスを求めてくる姿勢に「僕としても答えを用意するのに忙しかった」とうれしい悲鳴で、「自分なりに感じたことを全てお伝えしたつもり」と3日間を振り返った。

最終日の最後は2軍キャンプを訪れ、「浦学のジャッジ」と称される藤井の居残り特打を最後まで見守った。その際には自身の背番号55を受け継いだ大田泰示2軍打撃コーチと、新旧背番号55の2ショットも実現した。

1軍の選手には最後にミーティングで話をし、「野球の試合は3時間だけど、残りの21時間をどう使うか」「巨人は毎年日本一を目指さなきゃいけないチーム。それを忘れずにやってくれれば絶対に大丈夫」などのメッセージを伝えた。