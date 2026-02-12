ニュースのその先を考える記者解説。きょうのテーマは「犯罪被害者支援のいま」です。社会部の久保杏栞記者が解説します。

もし、自分や家族が犯罪に巻き込まれた時、どんな状況になるか、考えたことはありますか？

――考えたことはないです。正直、考えたくないことだと思います。

■「ものすごい圧迫感だけ...」当時の思いを語る

2011年に、当時27歳だった娘を元同僚の男に殺害された加藤裕司さんが被害に遭った当時の様子を語ってくださいました。

犯罪被害者遺族 加藤裕司さん

「警察からお邪魔したいと。お嬢さん、加藤みささんは会社の倉庫で殺害され、遺体を自宅に持ち帰りガレージで解体し遺棄されましたと」

「ものすごい圧迫感だけ感じて。ただ、涙がぽろぽろ落ちる」

「受け止め難いですよね、言われても、わからないみたいな」

■被害者や遺族への影響は？

被害者支援に詳しい吉沢徹弁護士によると、被害者や遺族の中には、仕事が続けられなくなったり、周りの目を気にして引きこもりがちになった人もいるといいます。

ただ、こういう状況の中でも、被害者側がやらなければいけないことはたくさんあります。

■もし犯罪被害にあったら？

例えば、葬儀や相続の手続きはもちろん、事情聴取のために警察に行く、報道機関へ対応することもあります。

さらに、時間が経つと、加害者側への損害賠償請求や犯罪被害者給付金の申請、裁判への参加など法律的な専門知識がないと対応できないものも出てきます。

――被害にあった方々やご家族が、そういった精神状態でないことは想像できますが、やらなきゃいけないことが多いというのは、つらく、大変なことだと思います。

ただ、犯罪被害者とその家族を対象にした警察庁の調査によると、「被害に対処するための支援や制度を利用していない」と答えた犯罪被害者はおよそ75％にのぼっていて、多くの人が支援を受けずに対応していることが浮き彫りになっているんです。

例えば、「法律の専門家＝弁護士」に依頼できれば負担は軽くなりますが、これまでは、弁護士費用は被害者自身が支払う必要があり、国の支援はなし。弁護士に支援を求めるハードルが高かったんです。

そこで、法律支援を行う国の機関・日本司法支援センター、通称「法テラス」が1月13日に新たな制度をスタートしました。条件を満たせば、弁護士費用を国が負担してくれることになったんです。

■「犯罪被害者支援制度」とは？

――どういった方々が使えるんでしょうか？

新たに始まった「犯罪被害者支援制度」では、殺人や傷害、危険運転致死や、3か月以上のケガをした事件、一定の性犯罪などが対象で、貯金などから治療費などを引いた手元にあるお金が300万円以下の場合には、国の負担で無料で弁護士のサポートを受けられます。

1月のはじめには、新制度にあわせて犯罪被害者向けの相談会が行われ、利用者からは、「無料で相談できるところがなかなかないので助かる」といった声も聞かれていました。

ただ、今回の新たな制度で被害者支援が充実したことは間違いありませんが、残念ながら、利用には条件がありすべての人が利用できる訳ではなく、課題も残りそうです。

また、被害者側の気持ちに寄り添い、的確な支援をする弁護士の確保も求められています。

■被害者や遺族が少しでも負担が減るよう…

――このニュースで久保さんが一番伝えたいことはなんでしょうか？

「充実した被害者支援を“これからも”」です。

加藤さんは弁護士を「心強い味方」と表現されていました。すべての被害者やその家族が「心強い味方」に出会い、少しでも負担が減るよう、国などには今後も当事者に耳を傾け、支援の在り方を考え続けてほしいと思います。