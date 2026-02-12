作家岩井志麻子氏（61）が12日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に生出演。タレント羽賀研二こと、當真美喜男容疑者（64）が、女性2人への不同意わいせつの疑いで沖縄県警に逮捕されたことを受け、幽霊に例えて持論を述べた。

MC垣花正が概要を説明した。同容疑者は9日、不同意わいせつ容疑で逮捕された。警察の発表によると、昨年3月27日に性的サービスを行っていない飲食店で、30代と50代の女性に対して、からだを触ったり、キスをするなど、わいせつな行為をした疑いがもたれていると報じられている。

同容疑者は今回の逮捕で4度目。近年は出身地の沖縄を拠点に、自身が所有する建物の管理会社の経営などで生計を立てていたと伝えた。

MC大島由香里は「羽賀研二さんというとやっぱり志麻子さんを思い出してしまうんですが、今回はどのように受け止めていらっしゃいますか」と振ると岩井氏は「2回会ったことがあって…2回やったじゃないよ、2回会った」とノリツッコミを入れながら「最初は週刊女性さんの取材で。次は歌舞伎町の老舗ホストクラブ『愛』さんの10日間の体験入店で」と話した。そして「私が研ちゃんにセクハラしまくったんですよね」と当時の様子を話した。

さらに岩井氏は、手相芸人の島田秀平と仕事をしたときにオカルトの話題になった時の会話を紹介。「幽霊はセルフイメージで出て来る。容姿が30代とか40代で止まっていたら、幽霊として現れたときに30代〜40代のかっこうをしている、って。いくら80歳で死んでいても」と話すと、その流れで「こういっちゃ何ですけど、羽賀研二さん、って自分のことを全盛期の20代、30代のセルフイメージのまんまで、生きた幽霊として出てきちゃって、人間に悪さをしてしまったんでしょうね」と持論を述べた。