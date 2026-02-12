毎週金曜深夜24時12分～放送 主演・加藤ローサ　共演・福田麻貴（3時のヒロイン） “悪戦苦闘！命がけの婚活バトルコメディー”！　ドラマ24「婚活バトルフィールド37」追加キャストとして武田航平・赤間麻里子の出演が決定！

毎週金曜 深夜24時12分～放送

主演・加藤ローサ 共演・福田麻貴（3時のヒロイン）

37歳、正反対の二人が繰り広げる“悪戦苦闘！命がけの婚活バトルコメディー”！

ドラマ24

婚活戦線、ついに最終局面へ――!?

物語の戦況を一変させる、

“初恋の男”と最強の“仲人”が参戦！

追加キャストとして

武田航平・赤間麻里子の出演が決定！

地上波放送後、TVerにて見逃し配信、Lemino・U-NEXTにて見放題配信！

テレ東では、1月9日（金）から、ドラマ24「婚活バトルフィールド３７」（毎週金曜深夜24時12分～）を放送中です。

原作は、2020年第7回新潮社バンチ漫画大賞にて佳作＆審査員特別賞を受賞した猪熊ことりが描く、同名漫画『婚活バトルフィールド３７』。株式会社・猪熊精工（いのくませいこう）で派遣事務として働く、主人公・赤木ユカ（37歳独身）は、美人で恋愛経験も豊富。これまで男に困ったことはなく、ゆるゆると生きてきたが、気がつけば37歳。「ここいらで結婚しておくか」と上から目線で婚活を始めた彼女を待ち受けていたのは、理想と現実、そしてプライドが激しくぶつかり合う、想像を絶する“戦場（バトルフィールド）”だった―。アラフォー女子のリアルな“戦い”と“人生”を、愛とユーモアたっぷりに描く、命がけの婚活バトルコメディーを連続ドラマ化！

主人公の赤木ユカ役をテレ東連続ドラマ初主演となる加藤ローサ、婚活歴8年の大ベテランのこじらせ分析官・青島知恵子役を福田麻貴（3時のヒロイン）が務め、抱腹絶倒かつ涙ぐましい“命がけの婚活バトル”は、回を追うごとにSNSを中心に「わかりみが深い」「赤木のメンタル見習いたい」と大きな話題を呼んでいます。

この度、物語の後半戦をさらに盛り上げる、追加キャスト2名を解禁いたします！

赤木と青島を待ち受けるのは、

頼れる味方か？新たな試練か？

”憧れの初恋の男” ＆容赦ない“毒舌仲人”！

赤木の高校時代の同級生であり初恋の相手・岬役には、ドラマ「晩酌の流儀」シリーズ（テレ東）をはじめ、「失踪人捜索班」（テレ東）、映画「やがて海になる」など、映像作品への出演が途切れない実力派・武田航平が決定！「大手出版社と商談がある」と語り、スマートな「エリートサラリーマン（？）」として赤木の前に現れた岬。その完璧な姿は、まさに赤木が憧れ続けた高校時代の“王子様”そのもの！しかし、その爽やかな笑顔の裏には、婚活に命をかける赤木も凍りつく“とんでもない爆弾”が隠されていた…。完璧に見える再会。しかし、徐々に見え隠れする違和感の正体とは？ 岬に隠された衝撃の真実が明らかになった時、赤木に最大の試練が訪れる！

赤木と青島、そして内田（戸塚純貴）が入会することになる結婚相談所「クラバンマリッジ」の担当仲人・陣内役には、映画「ヘルドッグス」や「アンメット-ある脳外科医の日記-」（カンテレ/フジテレビ系）、「良いこと悪いこと」（日本テレビ）など話題作への出演が続き、その圧倒的な存在感と演技力で作品を引き締める名バイプレーヤー・赤間麻里子！ 「奇跡でも起きない限り無理！」と会員の夢を現実で殴りつけ、時に古い流行語を交えて鼓舞する、押し出しの強すぎる“婚活の鬼”として赤木たちの前に立ちはだかります。

“婚活の鬼”による容赦ないスパルタ指導と、初恋の相手に突きつけられる驚きの真実――。 最強の援軍（？）と新たな男（ターゲット）の参戦により、赤木と青島の婚活ロードは、もはや一寸先も見えない泥沼の総力戦へ！ 理想と現実、プライドと情けなさが入り乱れる中、果たして二人は「幸せな結婚」というゴールにたどり着けるのか、それとも戦場で散るのか！？ 一癖も二癖もある登場人物たちが暴れ回り、事態は収拾不能なほどヒートアップしていきます。 ラストまで目が離せない、テレ東が贈るリアルで痛快な「命がけの婚活バトルコメディー」後半戦に、ぜひご期待ください！！

≪出演者コメント≫

■武田航平/岬役

赤木が高校時代に追いかけた元柔道部の主将にして、初恋の相手。

爽やかな笑顔は当時のままだが、“とんでもない爆弾”を抱えていて…。



【コメント】

この度、加藤さん演じる赤木の高校の時の初恋相手、岬を演じさせて頂きます。

1話を拝見して、加藤ローサさんがこんなにも弾けている…！！すごい！なんてコメディードラマなんだ…と。強烈な印象をうけました！僕はどうなるのかワクワクしていましたが…

何度もご一緒させて頂いてる二宮監督の演出にハマり、僕が演じる岬もシッカリと？そっちの方向へ走っていきました（笑）。そして温かく優しい宮崎の言葉がスパイスとしてコメディー要素によい味付けをしてくれてます。かなり注目です！

物語の最終盤、赤木さんの最後のバトルの相手として立ちはだかります！ぜひ、楽しんで御覧ください。

■赤間麻里子/陣内役

結婚相談所「クラバンマリッジ」の担当仲人。

圧倒的な勢いと「いつやるの？今でしょ！」と言わんばかりの押しの強さで会員を成婚へと導く。



【コメント】

台本をいただき私の役名を二度見したほど（笑）原作では強烈なクセ強キャラクターの陣内。なかなか、巡り会えないキャラクターなので思い切って楽しもう！と現場に 臨みました。加藤さん、福田さん、3度目の共演となる戸塚さん、そしてスタッフの皆様の胸をお借りして力の限り突撃いたしました！「婚活の鬼」陣内とみなさまとのバトルもどうぞお楽しみください！



天国から戦慄の地獄へ！？

ハイスペ男がひた隠す“裏の顔”が暴かれた時、

赤木の悲鳴がこだまする！

婚活コメディーがサスペンスへと変貌する第6話

明日2月13日(金)深夜24時17分からの放送を

お見逃しなく！！

≪第６話あらすじ≫

元カレ・タカシ（桐山漣）に振り回された赤木ユカ（加藤ローサ）は、開き直って期待もせずマッチングアプリを再開。そんな赤木の前に現れたのは、大人の余裕とスマートな振る舞いを兼ね備えたハイスペックな男性・佐々木浩司（久保田悠来）。“理想の相手”である佐々木との出会いに、赤木はついに結婚を意識し始める。しかし交際が進むにつれて、彼の行動に違和感を覚える赤木。そして、驚愕の秘密が浮かび上がってくる―!!

「婚活バトルフィールド３７」は、

「婚活バトルフィールド３７」

■第1話

https://tver.jp/episodes/epvrou746l?p=0

■第２話

https://tver.jp/episodes/ep1rdodp56

■第３話

https://tver.jp/episodes/ep2boj5c3e

◆原作情報

タイトル︓『婚活バトルフィールド ３７』（新潮社バンチコミックス刊）

著者︓猪熊ことり

◆URL：https://www.shinchosha.co.jp/book/772448/『婚活バトルフィールド３７』（新潮社バンチコミックス刊）

≪イントロダクション≫

赤木ユカ（加藤ローサ）、37歳独身。美人を自負する彼女が、「ここいらで結婚してやるか」と上から目線で足を踏み入れた場所。そこは、理想や条件が入り乱れる、欲望むきだしの「婚活という名の戦場」だった！そこで出会ったのは、同じく37歳、婚活歴8年のこじらせ理論派・青島知恵子（福田麻貴）。 理想＝ハイスペを追い求める“勘違い”の赤木と、現実（安定）をデータ分析する“理屈”の青島。 水と油の二人が、互いのプライドをぶつけ合いながら、なぜか戦場で共闘することに…！？次々と現れる“クセ強”な男たちに翻弄されたり、容赦なく突きつけられるアラフォー女子の婚活の現実にボロボロになりながらも立ち上がる彼女たちが、戦いの果てに見つける幸せな結婚のその先とは――？ “悪戦苦闘！命がけの婚活バトルコメディー”がついに開幕！

≪番組概要≫

【タイトル】

ドラマ24 「婚活バトルフィールド３７」

【放送日時】

毎週金曜 深夜24時12分～24時42分 放送

※2月13日(金)は深夜24時17分から放送

【放送局】

【BSテレ東】

テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

毎週火曜 深夜24時00分～24時30分 放送

【配信】

各話放送終了後から、動画配信サービス「Lemino」「U-NEXT」にて第一話から最新話まで

見放題配信

【原作】

猪熊ことり『婚活バトルフィールド３７』（新潮社バンチコミックス刊）

【主演】

加藤ローサ

【共演】

福田麻貴（3時のヒロイン）桐山漣 志田音々 佐藤ミケーラ倭子

／武田航平 赤間麻里子／戸塚純貴 榊󠄀原郁恵

【脚本】

モラル 井上テテ 舘そらみ

【監督】

二宮崇 頃安祐良 田中章一 ハセガワタクヤ

【音楽】

【オープニングテーマ】

【エンディングテーマ】

戸田有里子

名誉伝説「DIY」/ Lovin' Records

とた「あげない」/RECA Records

【チーフプロデューサー】

木下真梨子（テレビ東京）

【プロデューサー】

中島叶（テレビ東京）清家優輝（ファインエンターテイメント）岡田健人（ファインエンターテイメント）

【制作】

テレビ東京 ファインエンターテイメント

【製作著作】

猪熊ことり／新潮社・「婚活バトルフィールド３７」製作委員会

