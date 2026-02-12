能登半島地震からの復興で、ことし春にも道路や建物の再建が始まる輪島朝市通り。その区割り案が固まりました。どんな姿を目指して整備を進めていくのか、住民たちの思いを取材しました。



火災で焼失し、2年がたった輪島朝市通り。



河合 紗花 記者：

「更地となった輪島朝市通りには今、草木が生えています。ここからどのように復興していくのか、区割りの案が固まりました」



輪島市のシンボルをどう再建していくか。

輪島市が示した区割り案では、現在の朝市通りを含む東西のラインを「にぎわいの軸」に、朝市通りから港側の南北のラインを「連携軸」とし、観光客の回遊を図ります。そして、朝市の露店が営業できる多目的広場の他、災害公営住宅も整備する案です。



輪島市・坂口 茂 市長：

「最も早い街区では、本年春から住宅や店舗の再建に着手が可能な状態となる見込みであります」



12日の輪島市議会で、住宅や店舗の再建と同時に、上下水道や電気などライフラインの整備も行うとした坂口市長。



地元の住民たちも復興に向け、話し合いを重ねてきました。



日吉酒造・日吉 智 さん：

「ここ店舗は、なんとか残ったんですけど、後ろの酒蔵に関しては全壊で」



こちらの酒蔵は、地震で蔵が全壊。年末に解体を終え、更地となりました。

おととしの夏から商いを再開しましたが、朝市が復活しないままでは経営は厳しい状況です。



日吉酒造・日吉 智 さん：

「震災当初の1年目は結構、ボランティアの方たちも多く来ていただいたりして、結構、お酒の動きも良かったんですけど、今は逆に、そういう方たちも少なくて」



ようやく見えてきた新しい街の姿。



日吉酒造・日吉 智 さん：

「他の地区はそれぞれ新しい家を建てたりなんだりしていくと、やっぱり皆さんちょっとね、勇気をもらえるっていうか、部分があると思うんですけど。この地域に関しては、まだまだそこまでの段階にはなってないので、やっと今ね、春からそういう風な形で、やっと本当にスタートラインが見えてきたような感じですね、今は」

朝市通りで露店を営んできた人たちも、思いはさまざまです。



露店を出す人は：

「出したいけども何年もかかると、年もいってることやから行かれるか心配やね」

「私は無理や、お父さんいなくなったし無理。(輪島朝市は)あったほうがいい。復活してくれたらいいと思うよ」

「店も作ろうかと思ってます。品物もやっぱ置けないので、もっといろんなもの、品物、置いていきたいので」



輪島市では、地権者の同意が得られ次第、1日も早く整備を進める方針です。

