「恥ずかしい」「痩せろ」上智大女子を整形に走らせた心無い言葉
ABEMAのドキュメントバラエティ番組の新シリーズ『愛のハイエナ season5』#6が10日放送された。#6では、沖縄を舞台に、整形を経験した女性たちが本気で恋人を探す恋愛企画「シリコンズ・ラブ」第2弾を放送した。
【写真】整形前の写真を披露した24歳整形美女
メンバー全員での夕食時には、パチンコ店勤務のまい（24歳）が「（整形前の顔は）嫌だからこそ知ってもらわないと、ありのままの自分を好きになってもらえない」と語り、自身の整形前の写真を披露する場面も。その後、商社マンのしゅんぺい（25歳）と2ショットになったまいは、整形総額600万円を費やした現在、「整形をやめたい」と打ち明ける。「素敵な人ができれば、幸せになって、やめられるんじゃないかと思う」「そういうきっかけが欲しい」と、涙ながらに期待と不安を吐露した。
また、現役上智大学生のなの（21歳）も、中学2年生当時の“整形前の写真”を公開。しゅんぺいと、ダンサーのロト（29歳）から整形に踏み切った理由について聞かれると、高校から大学にかけて付き合っていた元彼の存在を告白。なのは「見た目の悪口を言ってくる人だった」と振り返り、「整形しろ」「付き合ってるのが恥ずかしい」「もっと痩せろ」などと衝撃的な発言を受けていたことを明かした。
その後、ロトとサウナで2ショットになった際も、「整形をしなかったら、本当に生きていなかったと思う」「死ぬくらいなら整形しようと思った」と、決死の覚悟で整形をした過去を語ったなの。元恋人の心ない言葉で傷つけられたなのの経験に、男性メンバーも神妙な面持ちで耳を傾けていた。
『愛のハイエナ season5』#6はABEMAにて無料配信中。
