美女の“掟破り”のハグ＆キスに菊池風磨も大興奮！ 恋愛強者たちの恋リア第2弾初回から乱れる
ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』が11日にスタート。 初回放送では、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名が地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタに集結した。
【写真】それはダメでしょ!? 美女が初回からキス
『ラブパワーキングダム2』に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太/33歳）、格闘家で第5代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠/29歳）、モデルのたいせい（陸大成/25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志/35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹/28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき/30歳）、俳優のゆうと（奥雄人/28歳）、俳優のゆきと（原田 夕季叶/21歳）の男性メンバー8名と、タレントのかの（高橋かの/24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン1の参加経験を持つせいな（聖菜/23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子/25歳）、女優のはづき（木村葉月/25歳）、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや/31歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ/32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ/30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー8名。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16名が集結した。
オープニングパーティーでは、女性には“モテミッション”が与えられ、男性1人を選んで実行。さらには異性を1から3までの「Good数」で評価した数字の合計が「1stモテVOTE」の結果となり、そこで最下位になったメンバーは脱落することが発表された。この脱落制度の発表を皮切りに、より多くのポイントを得るための“モテ戦略”が繰り広げられていきます。ショーダンサー・るみは俳優・ゆうとに「（モテミッションを）見た瞬間、絶対ゆうと君にやりたいと思った」と告げ、“膝枕”を提案。ゆうとの頭を膝に乗せると
「るみに全力で甘えてほしい」と囁き、距離を一気に縮めます。これにはスタジオMC陣も大興奮。「ゆうと君メロメロじゃん」と声が上がる中、菊池は「こんなこと言われたらダメだよ」と絶叫。るみのモテテクニックに対し、谷まりあが「本当かどうか分からない」と冷静に分析する一方で、菊池は「みんなモテるためにやってるのか」「危ねえ、半分好きだった」と漏らし、スタジオの笑いを誘いました。
オープニングパーティーでの“モテミッション”で、会場の空気を一変させたのはレースクイーンのもえ。内科医師のたかしを相手に選び、ミッションである“自撮りチークキス”を敢行します。インタビューでもえは「人と関わる時に意識していることが、まず相手を嫌な気持ちにさせないこと」と自身のモテ哲学を披露。その言葉通り、パーティー会場では他の男性参加者にも驚異のコミュニケーション能力を発揮する。
たいせいとの2ショットでは「すごいツボかもしれない」「なんで話しに来てくれなったの、こんなにおもしろいんだったら…」と伝え、たいじゅには「本当のことを言うと、ミッションに誘いたかった」と話すなど、巧みな駆け引きを展開。この様子に菊池は「こんな感じでみんなに行ってんの？」と唖然。計算か本心か、すべての男性に好意を匂わせるもえの快進撃に、菊池は「女子信じらんねえ」と戦慄し、驚きを隠せない様子を見せていた。
モデルのかのはたいせいに「後ろ向いて」と声をかけ「ギュッ」とあざとく言葉を添えてバックハグ。満面の笑みを浮かべるかのに、スタジオMC陣は「かのちゃんかわいい」「かのちゃん強そう」とコメントし、菊池も「歯が全部見える笑顔大好き」と絶賛した。たいせいは「かわいすぎてるわ」と悶絶すると、「前からがいい」とまさかの逆提案。そのまま2人は正面からハグを交わします。この展開に菊池は「それ、ミッション外じゃない！？」とツッコミを入れるも、さらにかのがたいせいの頬にキスをすると、「止めて止めて！」と叫び声を上げ、ルールを度外視した想定外の展開に大興奮の様子を見せた。オープニングパーティーから“モテミッション”によるアピール合戦が過熱し、MC陣も驚きを隠せなかった『ラブパワーキングダム2』#1は見逃し配信中。
【写真】それはダメでしょ!? 美女が初回からキス
『ラブパワーキングダム2』に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太/33歳）、格闘家で第5代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠/29歳）、モデルのたいせい（陸大成/25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志/35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹/28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき/30歳）、俳優のゆうと（奥雄人/28歳）、俳優のゆきと（原田 夕季叶/21歳）の男性メンバー8名と、タレントのかの（高橋かの/24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン1の参加経験を持つせいな（聖菜/23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子/25歳）、女優のはづき（木村葉月/25歳）、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや/31歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ/32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ/30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー8名。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16名が集結した。
「るみに全力で甘えてほしい」と囁き、距離を一気に縮めます。これにはスタジオMC陣も大興奮。「ゆうと君メロメロじゃん」と声が上がる中、菊池は「こんなこと言われたらダメだよ」と絶叫。るみのモテテクニックに対し、谷まりあが「本当かどうか分からない」と冷静に分析する一方で、菊池は「みんなモテるためにやってるのか」「危ねえ、半分好きだった」と漏らし、スタジオの笑いを誘いました。
オープニングパーティーでの“モテミッション”で、会場の空気を一変させたのはレースクイーンのもえ。内科医師のたかしを相手に選び、ミッションである“自撮りチークキス”を敢行します。インタビューでもえは「人と関わる時に意識していることが、まず相手を嫌な気持ちにさせないこと」と自身のモテ哲学を披露。その言葉通り、パーティー会場では他の男性参加者にも驚異のコミュニケーション能力を発揮する。
たいせいとの2ショットでは「すごいツボかもしれない」「なんで話しに来てくれなったの、こんなにおもしろいんだったら…」と伝え、たいじゅには「本当のことを言うと、ミッションに誘いたかった」と話すなど、巧みな駆け引きを展開。この様子に菊池は「こんな感じでみんなに行ってんの？」と唖然。計算か本心か、すべての男性に好意を匂わせるもえの快進撃に、菊池は「女子信じらんねえ」と戦慄し、驚きを隠せない様子を見せていた。
モデルのかのはたいせいに「後ろ向いて」と声をかけ「ギュッ」とあざとく言葉を添えてバックハグ。満面の笑みを浮かべるかのに、スタジオMC陣は「かのちゃんかわいい」「かのちゃん強そう」とコメントし、菊池も「歯が全部見える笑顔大好き」と絶賛した。たいせいは「かわいすぎてるわ」と悶絶すると、「前からがいい」とまさかの逆提案。そのまま2人は正面からハグを交わします。この展開に菊池は「それ、ミッション外じゃない！？」とツッコミを入れるも、さらにかのがたいせいの頬にキスをすると、「止めて止めて！」と叫び声を上げ、ルールを度外視した想定外の展開に大興奮の様子を見せた。オープニングパーティーから“モテミッション”によるアピール合戦が過熱し、MC陣も驚きを隠せなかった『ラブパワーキングダム2』#1は見逃し配信中。